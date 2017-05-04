Нужен стратегический документ

На международной научно-практической конференции в Приднестровском госуниверситете обсудили проблемы экономической безопасности государства.

Были представлены шесть докладов – в частности, о продовольственной, экологической безопасности, а также о том, по каким показателям можно судить о состоянии дел в экономике. Одним из таких общепризнанных индикаторов является ВВП на душу населения по паритету покупательной способности. Как отметил вице-премьер Правительства республики по вопросам стратегического развития и реформ Алексей Цуркан, этот показатель отражает реальный курс национальной валюты страны к базисной валюте. В качестве базиса, как правило, сегодня берется американский доллар.

По итогам 2016 года ВВП с учетом паритета покупательной способности составил в нашей республике 7,8 тысячи долларов на человека. Это достаточно неплохой уровень.

«Если Приднестровье включить в мировой рейтинг по этому показателю, то условно можно говорить, что мы там занимаем 121-е место. Притом Россия по итогам минувшего года находится на 55-м месте, Казахстан – на 56-м, Беларусь – на 72-м, Украина – на 118-м, Молдова – на 137-м месте», – рассказал Алексей Цуркан.

Он также поделился планами структурных реформ, которые сегодня наметило Правительство. Они будут направлены на привлечение инвестиций в экономику, улучшение условий ведения бизнеса, стимулирование экспорта. Будет развиваться электронный документооборот, в перспективе появятся портал госуслуг и электронная система госзакупок.

Немаловажным элементом, по словам Алексея Цуркана, станет также расширение безналичного денежного обращения. Это поможет сократить и масштабы теневой, «ненаблюдаемой» экономики.

Наконец, при помощи российских специалистов планируется провести административную реформу и аудит управления госфинансами. «Уровень госрасходов по отношению к ВВП у нас составляет порядка 60%. Это запредельно высоко. Нам необходимо пересматривать где-то и функционал государственного устройства, и его структуру», – считает заместитель Председателя Правительства.

Проблемам продовольственной безопасности был посвящен доклад главы Общественной палаты республики, доктора экономических наук Виталия Глебова. По словам ученого, невнимание к сельскому хозяйству в 90-е годы было ошибкой. В последнее десятилетие ситуация стала меняться в лучшую сторону, но Приднестровье пока не достигло того, чтобы самостоятельно обеспечивать себя основными продуктами питания.

Недостаточный уровень продовольственной безопасности может сказаться, например, если Кишинев и Киев выставят совместные посты на приднестровско-украинском участке границы. В этом случае, как отметил Виталий Глебов, есть риск, что часть импортируемых продуктов питания просто не пропустят через границу ПМР.

«Государство не должно основываться на завозе продуктов питания. Здесь нужно рассчитывать на себя. Кроме того, если будет собственное производство, станут развиваться и наши села», – подчеркнул председатель Общественной палаты.

Еще один важный аспект, тесно связанный с экономической безопасностью, – безопасность экологическая. Здесь, как отметил декан естественно-географического факультета ПГУ Сергей Филипенко, большое беспокойство вызывает сегодняшнее состояние Днестра. Немалую угрозу бассейну реки представляет гидроузел Новоднестровской ГАЭС на территории Украины. В свое время экологи возражали против его строительства.

Из-за изменения гидрологии Днестра происходит его интенсивное зарастание. Другой проблемой является сброс в реку неочищенных стоков. «К сожалению, на сегодняшний день не решена проблема, связанная с отсутствием очистных сооружений в городе Сороки. Как не были они построены в советское время, так и сегодня их нет», – сказал Сергей Филипенко.

Большой ущерб Днестру нанесла также добыча песчано-гравийных смесей, продолжавшаяся с 1950 года. По словам ученого, она не только катастрофически уменьшила площадь нерестилища рыб, но и привела к заилению реки. При этом экономический эффект от добычи совершенно несопоставим с ударом по экологии Днестра.

Решение экологических проблем реки, убежден Сергей Филипенко, возможно только при объединении усилий всех трех стран – Приднестровья, Молдовы и Украины.

Комментируя прозвучавшие доклады, декан экономического факультета ПГУ Николай Смоленский отметил, что республике необходим стратегический документ, где были бы отражены все аспекты экономической безопасности. Научное сообщество готово дать свои предложения для него.

Владимир ГОРСКИЙ.