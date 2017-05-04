За счёт эффективного планирования

Экономия на довыборах в Верховный Совет составила почти 9% от запланированных расходов. Эти данные были озвучены председателем Центризбиркома Еленой Городецкой во время заседания комиссии, состоявшегося в конце прошлой недели.

«Израсходовано 765 тысяч 79 рублей на проведение повторных и дополнительных выборов 2 апреля 2017 года, эти средства нам выделило Правительство из резервного фонда. Удалось более эффективно их спланировать, поэтому экономия составила 74 тысячи 303 рубля. Большую роль в этом сыграл минимальный разрыв во времени между планированием расходов и их осуществлением», – сказала председатель ЦИК.

Довыборы в парламент прошли 2 апреля в связи с тем, что вакантными остались пять депутатских мандатов. Голосование проходило в округах, где в ноябре 2015 года были избраны нынешние Президент Вадим Красносельский, Председатель Правительства Александр Мартынов, министр сельского хозяйства и природных ресурсов Ефимий Коваль и председатель Центробанка Владислав Тидва. Также добровольно от депутатского мандата в начале этого года отказалась экс-премьер Приднестровья Татьяна Туранская. Довыборы в Верховный Совет были признаны состоявшимися по четырём из пяти округов. Не удалось преодолеть 25-процентный барьер при голосовании в округе №7 «Первомайский» (г. Бендеры). Итоговая явка составила там 22,39%. В связи с этим на заседании Центральной избирательной комиссии, о котором идёт речь, была принята смета на проведение там повторных выборов. В тот же день этот финансовый документ поступил на рассмотрение в Верховный Совет. Повторные выборы в Верховный Совет по седьмому округу намечены на 1 октября этого года.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда фактические расходы на проведение в Приднестровье избирательных кампаний оказываются меньше запланированных. Так, на президентских выборах, состоявшихся 11 декабря прошлого года, удалось сэкономить для бюджета более 350 тысяч долларов США. Тогда расходы составили 5 миллионов 526 тысяч 235 рублей. Запланированы же были траты в сумме 9 миллионов 684 тысячи 380 рублей. Но тогда во многом сэкономить средства позволило проведение выборов в один тур.

Также на этом заседании Центральной избирательной комиссии был рассмотрен и утверждён проект типового регламента территориальных избирательных комиссий, в котором детально прописан порядок работы комиссии, права и обязанности как председателя, зама и секретаря, так и рядовых членов комиссии. Перед этим его текст прошел обсуждение в самих терризбиркомах. Теперь в течение месяца должна пройти процедура утверждения этого документа на заседании каждого ТИКа. Напомним, что всего их семь – по числу административно-территориальных единиц республики.

Александр НИКИТИН.