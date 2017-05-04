Главнокомандующий Вооруженными силами ПМР Вадим Красносельский принял участие в командно-штабной тренировке, прошедшей в два этапа.

Цель теоретической части – рассмотреть и согласовать взаимодействие силовых структур по организации прикрытия государственной границы и обороны. Ещё одна задача – проработать вопрос создания госрезерва материально-технических средств по обеспечению Вооруженных сил и гражданского населения в случае перехода с мирного на военное положение. Кроме того, участникам тренировки предстояло ознакомиться с порядком организации взаимодействия Вооруженных сил и органов местного самоуправления.

По завершении практической стороны командно-штабной части занятий Вадим Красносельский, обращаясь к участникам, отметил: «Никто не ставил целью сделать из вас хороших стрелков. Ваша основная задача – качественно управлять личным составом. Главное – мы провели командно-штабные учения, скоординировали наши действия в части управления».

По итогам дня глава государства ответил на вопросы журналистов. Представителей СМИ интересовало, к примеру, насколько важно на фоне внешних угроз поддерживать приднестровскую армию в боевой готовности.

«Любую армию надо готовить к реальным боевым действиям. Я неоднократно говорил, что Приднестровье – миролюбивое государство. Мы хотим жить в мире со своими соседями – Украиной и Молдовой. Но армия есть армия: людей надо тренировать, готовить на случай реальных боевых действий, проводить командно-штабные учения – не для того, чтобы воевать, а чтобы суметь защититься, прежде всего», – считает Президент ПМР.

Отвечая на вопрос о возможном реформировании приднестровской армии, Вадим Красносельский подчеркнул, что не хотел бы использовать понятие «реформа»: «Необходимы некие изменения в Вооруженных силах, направленные на то, чтобы сделать службу в армии привлекательнее. Надо добиться того, чтобы молодые люди желали служить в Вооруженных силах. Мы для этого уже сделали многое. Введен рабочий день, то есть, молодые люди приходят на службу утром, а вечером уходят домой. Вводится новая система, когда студенты, которые по окончании первого курса обучения призываются на военную службу, могут служить в армии без отрыва от учебного процесса, перейдя на заочную форму обучения (на бюджетной основе). Кроме того, мы популяризируем в Вооруженных силах спорт, проводим идеологическую и боевую работу. Что немаловажно, мы боремся с таким злом, как «дедовщина». И все те меры, что я перечислил, исключают «дедовщину» как таковую. Мы стремимся к совершенству. Я уверен, что в ближайшей перспективе в военкоматах будет стоять очередь из желающих служить в Вооруженных силах Приднестровской Молдавской Республики».

Спрашивали журналисты и о готовности Вооруженных сил республики к противостоянию как военным угрозам, так и стихийным бедствиям.

«И Вооруженные силы, и все правоохранительные органы абсолютно мобилизованы, слаженны, имеют хорошую вертикаль управления. Все силовые структуры и, конечно, министерство обороны, могут справиться с угрозами любого характера», – ответил Главнокомандующий.

Оценивая результаты выполнения руководящим составом республики учебных стрельб, Вадим Красносельский отметил: «Требовать высоких показателей от тех, кто 10-20 лет не держал в руках боевое оружие, тяжело. Главное, чтобы человек почувствовал, что такое оружие, «примерился» к нему. А в перспективе можно и совершенствовать свои навыки. Мы не требуем сегодня высоких показателей. Министры должны выполнять другую функцию – управленческую».