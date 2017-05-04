Достойное третье место на «Евровидении-2017»

Тираспольские музыканты из группы «SunStroke Project» заняли третье место на главном европейском песенном конкурсе этого года «Евровидение», который прошел 13 мая в Киеве. Первое место завоевал певец из Португалии Сальвадор Собрал, второе место у представителя Болгарии Кристиана Костова. Всего в песенном шоу приняли участие 26 стран – представителей Европы, а также других государств. «SunStroke Project» выступили под номером 7 с зажигательной композицией «Hey mamma», которая сопровождалась не менее ярким шоу. Команда «SunStroke Project» представляет собой симбиоз скрипки, саксофона, живого вокала и модной хаус-музыки. На своем счету ребята имеют несколько официальных ремейков мировых хитов и собственные синглы, которые занимают лидирующие строчки в европейских хит-парадах.