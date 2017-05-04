О перспективах сотрудничества в области образования и науки

Круглый стол на эту тему прошел в Приднестровском госуниверситете при участии представителей Россотрудничества. Обсуждалось обеспечение ПГУ квалифицированными научно-педагогическими кадрами в соответствии с российскими требованиями для классических университетов. Для этого аспиранты, докторанты, клинические ординаторы должны пройти подготовку в вузах России. «Раньше именно университет отбирал лучших молодых сотрудников, и уже к осени они знали, в каких вузах будут учиться. Но в 2015 году произошла перестройка системы. Россотрудничество и министерство образования и науки изменили подходы к обучению иностранных граждан в аспирантуре вузов России», — рассказал ректор ПГУ Степан Берил. После модернизации эти подходы перестали работать. В ПГУ хотят получить принципиальное решение по объему таких квот для Приднестровья. Также обсуждались вопросы о кооперации ПГУ с российскими вузами-партнерами и возможности выделения дополнительных квот для обучения в ПГУ русскоязычных выпускников школ Молдовы, Гагаузии и Украины.