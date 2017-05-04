Концерт для любимой учительницы

В Рыбницкую музыкальную школу №1 с концертом приехал выпускник школы, а ныне – преподаватель Приднестровского государственного института искусств Семен Лавриненко.

Для преподавателя по классу фортепиано Ольги Карпович радость двойная: во-первых, увидеть любимого ученика, во-вторых, ознакомить с его творчеством нынешних воспитанников. Впрочем, каждое посещение Семеном музыкальной школы – приятное событие и для преподавателей, и для школьников: поклонников творчества Лавриненко на его родине много!

Это был незабываемый вечер. Со сцены звучали классические, эстрадные произведения, а также музыкальные пьесы собственного сочинения. Затаив дыхание, взрослые и юные зрители слушали произведения Бетховена «Рондо по поводу утерянного грошика» и Сонату №18 в четырех частях, пьесы «Февраль» и «Март» из произведения Чайковского «Времена года», и музыка заполняла все пространство зрительного зала. Создавалось впечатление, что звучит целый симфонический оркестр.

Свежо и неожиданно прозвучали и известные эстрадные произведения Элтона Джона, Эрика Клэптона, группы «Битлз» и Мишеля Леграна в оригинальной обработке.

Но с особым нетерпением зрители ждали произведения, автором которых является сам Семен Лавриненко. Две пьесы без названия, которые исполнил музыкант, вызвали восторг. Семен играл вдохновенно, искренне, виртуозно.

Первой букет цветов своему ученику вручила Ольга Карпович. Ее нынешняя воспитанница Софья Галяс, которая считает Семена Лавриненко своим кумиром, после концерта подошла к музыканту и пообещала: «Я буду учиться на пятерки, буду стараться, чтобы продолжить учебу в институте искусств. А Вы будете моим преподавателем!».

Ну и как тут было отказаться?

Дина ЛИСТЮГИНА. г. Рыбница.