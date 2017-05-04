Что там за горизонтом лет?

Нет, наверное, человека, которого бы не интересовал вопрос пенсионного обеспечения.

Кто-то уже пенсионер, кому-то осталось до выхода на пенсию несколько лет или месяцев, а кто-то предусмотрительно задумывается о будущей пенсии, начиная с 30-40-летнего возраста. И таких людей можно понять – все хотят знать, что их ждет.

Немного истории

Пенсионное обеспечение – завоевание XX века. В 1889 г. канцлер Отто фон Бисмарк ввел в Германии пенсии, начиная с 70 лет. Однако средняя продолжительность жизни там составляла тогда 45 лет, потому до пенсии мало кто доживал.

В 1935 г. президент США Рузвельт в законе о социальном обеспечении предложил пенсионный возраст в 65 лет. Это уже было ближе к реальности –

средняя продолжительность жизни в Америке достигала тогда 62 лет.

В России государственные пенсии при советской власти также появились не сразу. Для городских рабочих это произошло в 30-х годах, а для колхозников – только в 60-х.

Как оно работает

Если говорить о разнообразии пенсионных систем, то здесь все сводится к двум типам. Есть индивидуально-накопительная система – работник платит пенсионные взносы (или их за него платит работодатель). Взносы накапливаются в течение всего трудового стажа, а потом, исходя из собранной суммы, начисляется пенсия.

И есть система распределительная, основанная на «солидарности поколений». Здесь пенсионные налоги не накапливаются, а выплачиваются пенсионерам. Ныне работающим же пенсию будет платить уже следующее поколение. Такая система действует и в Приднестровье. Право каждого гражданина ПМР на социальное обеспечение в старости установлено Конституцией. Реализовать это право путем выплаты достойных пенсий – одна из главных задач государства. Учитывая, что на систему пенсионного обеспечения влияет политическая, экономическая и демографическая ситуация в государстве, выбор модели пенсионной системы является сложной проблемой.

Когда мы касаемся пенсионной темы, то тут важны два фактора: соотношение числа работающих к числу пенсионеров и пенсионный возраст. При распределительной пенсионной системе очень существенно то, сколько работающих приходится на одного пенсионера. Если их слишком мало, то система начинает приходить в упадок. Исследования демографов говорят о том, что население планеты стареет. По словам экспертов, в развитых экономиках к середине нынешнего века соотношение работающих и пенсионеров будет выглядеть как 2:1. Но это еще не критично. А критическим для распределительной системы пенсионного обеспечения считается порог 1,5:1. В ПМР в 1996 г. соотношение численности занятого в экономике населения и пенсионеров составляло 1,73:1, в 2000 г. – 1,53:1, в 2015 г. соотношение было примерно равно 1:1.

Что происходит тогда, когда соотношение численности работающих и пенсионеров сокращается, и распределительная система, собирая всё меньше пенсионных налогов, начинает давать сбои? Тут есть два выхода – либо увеличивать эти налоги для работающих, либо повышать пенсионный возраст. Однако налоги, идущие на пенсионное обеспечение, чаще всего уже и так высоки. Например, на Украине единый социальный взнос составляет 34%, а в таких европейских странах, как Словакия, Франция и Чехия, – 35% и выше. В нашей республике его ставка равна 25% плюс отчисления самих работающих с заработной платы (3%).

Для решения проблемы, в особенности в будущем, кроме того, что можно повысить размер единого социального налога, поскольку такой низкой ставки как в Приднестровье нет нигде, остается еще одно – обратить внимание на пенсионный возраст. В мире наблюдается тенденция его постепенного повышения. В России, Белоруссии, как и у нас в Приднестровье, он еще сохраняется на уровне 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Однако в Молдове это уже соответственно 62 и 57 лет, в Казахстане – 63 и 58 лет, на Украине – 60 лет для всех, в Армении – 63 года для всех.

Если взглянуть на развитые страны, то там нередка картина, когда и мужчины, и женщины выходят на пенсию в 65 лет, и даже в 67 лет.

На одной из пресс-конференций, когда Президента РФ Владимира Путина спросили о возможности повышения пенсионного возраста, он сказал, что уже долгое время сопротивляется таким предложениям. Но признал, что России этого, скорее всего, не избежать. «Что касается в целом пенсионного возраста, я и сейчас придерживаюсь точки зрения, что время еще не настало. Но буду откровенен: мне уже не только эксперты, но и просто практики говорят – вы хотите людям хорошее сделать, а, в конце концов, вред нанесете», – сказал Путин. По его словам, «по мере роста продолжительности жизни количество работающих будет уменьшаться по сравнению с количеством неработающих граждан, и тогда могут возникнуть системные проблемы с наполнением Пенсионного фонда. Это может привести к сокращению доходов самих пенсионеров, придется государству понижать уровень пенсионного обеспечения или повышать пенсионный возраст», – обрисовал положение российский Президент. Повышение возраста – крайне непопулярная мера. Поэтому Россия пока «осмелилась» лишь на его повышение для государственных чиновников.

Понятно, что для нашей республики, пытающейся идти в российском фарватере, тема пенсионного обеспечения также весьма актуальна, учитывая извечный дефицит средств на выплату пенсий из ЕГФСС и постоянных заимствований на эти цели денег из республиканского бюджета и других источников погашения. Судя по уровню трудовой миграции, в дальнейшем ситуация с выплатами будет только усугубляться. Правда, в последнее время наблюдается определенное снижение финансового давления на фонд, из которого выплачиваются пенсии, за счет перехода части приднестровских пенсионеров, обладающих российским гражданством, на пенсионное обеспечение России. Это может стать для нас своеобразной «подушкой безопасности».

Нынешнее состояние нашей пенсионной системы определяется словом «кризис». Чтобы начать его преодолевать, необходимо хотя бы вернуться к пороговому значению в том, что касается соотношения численности работающих и пенсионеров (1,5 к 1). Для этого необходимы новые рабочие места, о создании которых в народной программе говорил Президент республики Вадим Красносельский. Также, думаю, и нам вслед за Россией рано или поздно не избежать начала обсуждения темы постепенного повышения пенсионного возраста. Но здесь для того, чтобы люди могли работать и в 60-65 лет, нужно увеличивать продолжительность жизни, улучшать качество здравоохранения, а также создавать современные отрасли экономики. То есть идти по пути развитых постиндустриальных стран.

Конечно, каждая страна вправе сама определять модель системы пенсионного обеспечения, которая должна соответствовать национальной специфике и уровню экономического развития, – универсального рецепта не существует. Россия, к примеру, в 2002 г. провела пенсионную реформу. В результате страховая распределительная модель пенсионного обеспечения была дополнена накопительным элементом. У работников появились индивидуальные накопительные пенсионные счета. В экономических условиях нашей республики введение накопительной системы в чистом виде в настоящее время вряд ли представляется возможным. Но с другой стороны, учитывая тот факт, что существующая в Приднестровье пенсионная система фактически исчерпала внутренние резервы, республика неизбежно столкнется с проблемой её реформирования.

Савва МОРОЗОВ.