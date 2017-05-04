Чтобы обратная связь была быстра и эффективна

С развитием Интернета значительно упрощаются многие процедуры. В настоящее время быстрыми темпами внедряется электронный документооборот.

Развивается система «одного окна», предполагающая, что все приднестровские министерства и ведомства будут завязаны на единую базу данных. С её окончательным внедрением больше не потребуется отсылать почте запрос на предоставление тех или иных сведений – тот, у кого есть доступ к необходимой информации, сможет получить её, не поднимаясь из-за своего рабочего стола. Упростилось не только взаимодействие на уровне «министерство-министерство», но и «министерство-гражданин» или же «министерство-юридическое лицо». Например, на днях на официальном сайте государственного таможенного комитета вдобавок к разделам «Обращения граждан» и «Горячая линия» появились сразу две новации, способствующие улучшению обратной связи с посетителями интернет-ресурса ведомства – онлайн-консультация и рубрика «Часто задаваемые вопросы».

Не так давно Президент Вадим Красносельский, говоря о модернизации работы таможенных органов, отметил необходимость «пересмотреть философию работы» государственного таможенного комитета, уделив больше внимания консультированию граждан и юридических лиц и сделав информацию для них более доступной.

На сегодняшний день получить интересующие данные в таможенном ведомстве можно тремя способами: письменно, устно и в электронном виде. Причём в последнем случае это с расширением рубрикатора официального сайта государственного таможенного комитета (www.customs.gospmr.org) возможно как в форме обращения, отосланного по электронной почте, так и в онлайн-режиме.

«Этот новый способ консультирования призван обеспечить оперативное получение квалифицированного ответа на интересующий вопрос в кратчайшие сроки, – пояснила пресс-секретарь государственного таможенного комитета Альбина Керимова. – Всплывающее окно на сайте ГТК ПМР, в котором посетитель сайта приглашается к диалогу, позволит получить ответ или разъяснение в режиме онлайн. Воспользоваться таким «помощником» можно и с мобильных устройств. Онлайн-консультант доступен в рабочее время таможенных органов, вопрос можно направить и в выходные дни, однако ответ придет позже, с началом работы таможенного комитета. Получить консультацию в круглосуточном режиме можно по телефону «горячей линии» ГТК ПМР +373 533 92568».

Что же касается рубрики «Часто задаваемые вопросы», то, может так статься, что, пролистав её, у посетителя сайта пропадёт необходимость консультироваться, ведь там уже есть исчерпывающий ответ на наиболее частые обращения. «В рубрике можно найти информацию о том, что такое «зеленый» и «красный» коридоры; о нормах беспошлинного ввоза товаров для личного пользования; о правилах ввоза физическими лицами живых животных, транспортных средств, в т.ч. сельхозтехники; о случаях освобождения от ввозной таможенной пошлины и акциза; о правилах вывоза товаров физическими лицами, о документах, необходимых для получения разрешения на ответственное хранение товаров на собственных складах предприятия, и т.д. Правила разъяснены по конкретным вопросам со ссылкой на действующие нормативные правовые акты ПМР», – отметила Альбина Керимова.

Кроме того, ещё одним способом обратной связи ГТК с физическими и юридическими лицами является приложение VIBER (номер: 37353392568). Им можно воспользоваться для отправки срочных обращений с прикрепленными фотовидеокадрами. Гипотетических ситуаций, когда возникнет необходимость прибегнуть к этому, можно привести немало. Например, VIBER может помочь, когда у вас возникли сомнения в правоте действий представителей таможенных органов. В свою очередь, сама возможность отправить по данной системе подтверждающие неправомерные действия фотографии и видеокадры должна дисциплинировать сотрудников ГТК. При этом стоит заметить, что сообщения, отосланные по VIBER, принимаются на другом конце линии круглосуточно.

Как отмечают в таможенном ведомстве, на этом в плане совершенствования обратной связи с посетителями сайта, а также информирования и консультирования граждан по вопросам приднестровского таможенного законодательства и международного права в области внешнеэкономической деятельности, останавливаться не собираются.

Сергей СТЕЛЕМАХ.