В конференц-зале Торгово-промышленной палаты Приднестровья российские гости – бизнесмены из Уральского федерального округа – провели презентацию своих товаров и услуг.

Перед мероприятием для руководителей российских коммерческих организаций была проведена небольшая экскурсия по приднестровским предприятиям, где гостям продемонстрировали технические и торговые возможности Приднестровья. Во второй половине дня прошли двусторонние встречи.

Встречу по многолетней традиции открыл президент ТПП ПМР Юрий Ганин. После представления гостям присутствовавших на встрече представителей министерств и ведомств республики, слово было предоставлено руководителю российской делегации Андрею Воробьеву, который является давним партнером Торгово-промышленной палаты. Он уже в третий раз привозит в приднестровскую столицу российских бизнесменов. Ему нравится наша страна, наш народ и Андрей Петрович делает все возможное, чтобы оказать посильное содействие приднестровской экономике.

Руководители российских коммерческих организаций поочередно, с использованием привезенных с собой оригинальных экземпляров своей продукции и презентационных компьютерных роликов, в общих чертах ознакомили приднестровских коллег со своими предприятиями, ассортиментом выпускаемых товаров и преференциями для будущих приднестровских партнеров.

Леонид Гелади, директор по экспорту ООО «Трактор», выпускающего мини-трактора «Уралец» и навесное оборудование к ним, сообщил, что руководством предприятия принято решение о реализации своей продукции в Приднестровье по ценам на 50% ниже, чем они продаются на экспорт. Российское предприятие учитывает тяжелое экономическое положение нашей республики, а также братские связи народов наших стран.

Эта информация была с оптимизмом встречена приднестровской стороной. Так что ждем «Уральца» на приднестровских полях и дорогах.

Поддержал почин коллеги и земляка директор научно-производственного центра «Астра» Владимир Патосин. Его предприятие, разрабатывающее и производящее медицинское оборудование для лабораторной диагностики, предназначено для небольших, как в Приднестровье, лечебных и амбулаторных заведений. Аппаратура центра для приднестровского министерства здравоохранения также будет отпускаться по льготным ценам.

Генеральный директор предприятия по производству оборудования для сыродельной отрасли и молочной промышленности (ООО «Агротех») Валерий Широков отметил, что изготовляемые его заводом производственные линии очень подойдут для небольших сельскохозяйственных организаций нашей республики. В завершение Валерий Широков заметил: «Россия в свое время поддержала Приднестровье, но республика нуждается в помощи и сегодня. Считаю, что Российская Федерация может и должна оказать вам еще большую поддержку. По возвращении домой мы с коллегами посоветуемся, чем еще мы сможем помочь».

Не менее запоминающимися и впечатляющими были презентации и других уральских предприятий.

Как отметил представитель торгового представительства Российской Федерации в Республике Молдова Илья Меркурьев, «эта встреча будет способствовать развитию внешнеэкономической деятельности двух стран. Приднестровье – исторически сложившийся промышленный регион. Поэтому Россия заинтересована в развитии кооперационных связей, в обмене опытом и в обновлении технологического парка приднестровских предприятий, чтобы получить на рынке РФ наиболее интересный, выгодный и конкурентоспособный продукт, произведённый в Приднестровье».

Анатолий ПАНИН.

Фото: www.tiraspol.ru