Расчёт на грамотные агромероприятия

Апрельская стихия стала серьезным испытанием не только для жителей городов и сёл, коммунальных и других служб республики. Главный удар приняла на себя природа.

Как с непогодой справилось сельское хозяйство, насколько серьезный ущерб нанесен приднестровским полям, садам и виноградникам? Текущую ситуацию в аграрном секторе Приднестровья для наших читателей прокомментировал начальник управления науки и информации минсельхозприроды Федот Цыбульский.

По информации, озвученной Федотом Спиридоновичем, выпавший во время апрельской стихии снег, высотой почти 30 см, ушел за два дня, что благоприятно сказалось на полевых культурах. Пострадал только рапс, примерно 20% от общих посевных площадей этой культуры, из-за того, что не было опыления. Остальные культуры, в том числе пшеница, подсолнечник, кукуруза, по словам специалиста, чувствуют себя неплохо.

Больший урон понесли косточковые культуры. В ряде хозяйств значительно пострадали яблоки красных сортов, нектарин, персик, не опылилась клубника первого года посадки. Есть потери в сливовых и яблоневых садах из-за того, что облетело до 30% цвета. Однако садоводы всё-таки надеются получить урожай, рассчитывая на грамотные агротехнические мероприятия.

По словам Федота Цыбульского, плантации виноградника от стихии практически не пострадали. Однако сейчас, после прошедших интенсивных дождей, виноград необходимо обрабатывать, чтобы исключить опасность распространения милдью. Впрочем, приднестровским полям прошедший дождь пошел на пользу.

В целом, как отметил начальник управления науки и информации минсельхозприроды, на хорошем уровне проходит посев яровых, в том числе зимостойких культур ярового ячменя, гороха зернового, яровой пшеницы. На 96%, на площади 17 тысяч га, посеяны ранний подсолнечник и кукуруза.

Приоритетным сев кукурузы стал для аграриев Рыбницкого района. Именно на рыбничан приходится 87% – львиная доля площади полей, задействованных под эту культуру.

Подсолнечнику отдают предпочтение в двух районах – Григориопольском и Рыбницком. На них приходится по 15 тыс. га, то есть больше половины из 55 тыс. га, которые планируется отвести в этом году под подсолнечник в целом по республике.

По словам Федота Цыбульского, есть планы расширить посевы ценной культуры сои. В этом году приднестровские аграрии вышли в возделывании сои на цифру 1 тыс. га. Что касается направления овощеводства, уже засеяна и засажена рассадой половина площадей от запланированных на текущий год под эти цели 2 тысяч га. Агромероприятия по моркови намечены на июнь.

Как подчеркнул Федот Спиридонович, удачно в этом году всё складывается для абрикосовых деревьев. Абрикос отцвел в сухую погоду, и теперь в приднестровских сёлах ожидают хороший урожай этой культуры.

Роман КОЖУХАРОВ.

Фото: www.ok.ru