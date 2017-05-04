ММЗ работает по плану, несмотря на форс-мажорные обстоятельства

Председатель Правительства с рабочим визитом посетил Рыбницу.

Премьер-министр представил активу Рыбницкого района нового главу госадминистрации, которым согласно Указу Президента стал Вячеслав Фролов. Александр Мартынов нацелил нового руководителя района на конструктивную работу, подчеркнув, что на сегодняшний день существует много проблем как в городе, так и районе. «Вопросы инфраструктуры школ и детских садов – это одна из проблем, которые вам под руководством нового главы необходимо будет решать. Хочу сказать, что государство не остается в стороне. Принято решение о создании бюджетного целевого фонда капитальных вложений, который будет использоваться на вложения в инфраструктуру объектов здравоохранения и просвещения именно на местном уровне», – констатировал глава исполнительной власти. В свою очередь Вячеслав Фролов поблагодарил руководство республики за оказанное доверие и поставил задачу совместной работы коллектива госадминистрации и муниципальных предприятий с депутатским корпусом как местного, так и Верховного Совета.

В этот же день Александр Мартынов принял участие в заседании совета директоров ММЗ. Как отмечает руководство предприятия, это уже третье подобное собрание с начала года. «Такая регулярность обязательна для четкого и корректного исполнения бизнес-плана», – отметил в интервью журналистам председатель совета директоров – министр экономического развития Сергей Оболоник. Именно реализация документа стала основным обсуждаемым вопросом.

«Предприятие идет достаточно четко по бизнес-плану, несмотря на иногда серьезные и неожиданные форс-мажорные обстоятельства, в том числе и в области энергетики. Сырьем предприятие обеспечено полностью. Готовая продукция законтрактована. Важно, что завод не работает на склад», – подчеркнул Сергей Оболоник.

Отмечается положительная динамика. Если в марте произвели чуть больше 20 тыс. тонн, то уже в апреле эта цифра перешагнула за отметку в 27 тысяч. А летом на ММЗ планируют запустить две ветки в сталепрокатном производстве. «Можно сказать с уверенностью, что мы отработали приближенно к тем показателям, которые были заложены и утверждены на 2017 год», – рассказал генеральный директор ММЗ Сергей Корнев. Он также отметил, что кроме бизнес-плана на совещании обсудили и ряд других вопросов.