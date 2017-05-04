Парламентские хроники

Депутаты профильного парламентского комитета по вопросам АПК поддержали законодательную инициативу главы государства, касающуюся расширения перечня лиц, имеющих право на ежегодную выплату из паевого фонда (в прошлом году она составила 800 руб.).

Речь, в первую очередь, идет о тех, кто проработал в колхозах и совхозах 15 и более лет (ранее было 20 и более лет). Вторую группу этого дополнительного перечня могут составить (в случае принятия законопроекта Верховным Советом) работники предприятий механизации, мелиорации, химизации, транспортных и семеноводческих, непосредственные функции которых были связаны с обслуживанием бывших колхозов и совхозов.

Предполагается, что число граждан республики, получающих вознаграждение за пай, а это более 43 тыс. человек, увеличится еще примерно на 3 тысячи. В текущем году в специальный паевой фонд планируется собрать 41 млн руб. (ставка составляет 21 РУ МЗП с гектара). Переходящий остаток прошлого года составляет 15 млн руб.

Не исключено, что в рамках второго чтения перечень получателей выплат может увеличиться за счет сотрудников сфер образования и здравоохранения, проработавших в сельской местности многие годы.

Парламентарии этого же комитета рекомендуют коллегам по депутатскому корпусу принять во втором чтении поправки в Закон «О плате за землю». Их суть – предоставление крестьянско-фермерским хозяйствам возможности использования льготы по оплате земельного налога, начиная с 2012 года. Ранее парламентарии приняли законодательное решение о том, что плата за землю для вновь созданных КФХ должна начисляться не с момента государственной регистрации хозяйства, а со дня выделения земельного участка.

Негативная практика прошлых лет приводила к тому, что фермеры не могли воспользоваться продекларированной льготой как новообразованное хозяйство, поскольку временной промежуток между его регистрацией и выделением земельного участка нередко исчислялся месяцами и годами. Льгота для начинающих фермеров в части платы за землю составляет 100% в первый год, 75% – во второй, 50% – в третий.

Александр ЗАВЕЛЯ.