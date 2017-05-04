В скором будущем Бендеры ждут пополнений

В Международный день семьи в Бендерском роддоме провели торжественную церемонию регистрации шести новорождённых. Родителям выдали первые официальные документы их детей — свидетельства о рождении. Всего в этом году в Бендерском ЗАГСе уже зарегистрировали 278 малышей. Мальчиков несколько больше, чем девочек. Для многих семей это первенцы. Среди самых популярных имён этого года — Богдан и Анастасия. Часто детей называют Николаями, Варварами и Татьянами. Работники ЗАГСа отмечают: с каждым годом необычных имён регистрируют всё меньше. Родители стали придерживаться церковных традиций и называть детей в честь святых. Среди редких женских имён — Амира (с арабск. «принцесса» или «повелительница»). Именно так назвала свою дочку, рождённую 10 мая, семья Иванишко. В этом году 116 семей в городе связали себя узами брака, а значит, в скором будущем Бендеры ждут пополнения.