В ПГУ начались курсы по подготовке к ЕГЭ

В Приднестровском госуниверситете им. Т.Г. Шевченко 16 мая стартовали краткосрочные курсы по подготовке выпускников школ к сдаче Единого государственного экзамена. Занятия по каждому из предметов рассчитаны на 24 часа: по 4 часа в течение 6 дней. Подтянуть знания можно по математике, русскому языку и обществознанию. Занятия проводят высококвалифицированные преподаватели республики, включая преподавателей ПГУ и школ Тирасполя.

Краткосрочные курсы проводят для тех, кто ставит перед собой задачу по сдаче обязательного уровня ЕГЭ. На курсах по математике можно научиться решать задачи части «Б». И это позволит сдать ученику экзамен на удовлетворительную оценку. 16 мая открыты курсы по русскому языку. С 27 мая начнут заниматься группы по математике, с 30 – по обществознанию. Записаться на курсы можно в корпусе № 2 ПГУ или позвонив по номеру 0(533) 7-95-30.