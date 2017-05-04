Ушли из школы, домой не вернулись

В столице с начала месяца зафиксированы два случая, когда ученики младшей школы по окончании занятий без ведома родителей и педагогов уходили гулять, а возвращать их в семью приходилось сотрудникам милиции.

О пропаже 10-летних Леры и Насти в дежурную часть Октябрьского РОВД столицы в половине девятого вечера сообщили родители девочек. На поиски несовершеннолетних был поднят весь личный состав Октябрьского РОВД и ряд подразделений ГУВД г. Тирасполя. 12 пеших групп квартал за кварталом «прочесывали» город. К розыску пропавших детей также подключились водители такси, которые сразу откликнулись на просьбу о помощи.

Девочек нашли в г. Бендеры почти в два часа ночи – замёрзшие и заплаканные дети сидели на скамейке в парке. Как выяснилось, гуляя после окончания занятий, одна из школьниц вспомнила о родственниках в Бендерах и предложила подружке их навестить. От Октябрьского микрорайона до троллейбусной остановки «Кафе «Бородино» они шли пешком. Дальше решили ехать на попутке. Добраться в другой город им помог «добрый дядя», который не спросил, почему они одни и без денег, а просто привёз их в центр Бендер, где и оставил. К родственникам Лера и Настя так и не добрались, поскольку точного адреса не знали, а в чужом городе попросту заблудились.

Еще один похожий случай произошел в столице спустя несколько дней. Около 8 вечера в милицию обратились родители двух третьеклассников, которые утром ушли на занятия и не вернулись. По сигналу «Сбор» были подняты сотрудники уголовного розыска, службы участковых и инспекции по делам несовершеннолетних. Спустя час милиционеры нашли пропавших мальчиков здоровыми и невредимыми в одном из дворов на ул. Текстильщиков. В ходе разбирательства выяснилось, что, прогуляв контрольную, они целый день бродили по городу. На часах было почти половина восьмого вечера, когда на детей, оставшихся без присмотра взрослых, в центре Тирасполя обратила внимание прохожая. Узнав, что школьники живут в Октябрьском микрорайоне, женщина посадила их в маршрутку и отправила домой, оплатив им проезд. Однако «путешественники» к родителям не торопились.

Как выяснилось, столь длительные прогулки после школы приятели позволяли себе и раньше. Один из них уже состоит на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних. Второго ребёнка также поставят на профилактический учёт. Родители школьников будут привлечены к административной ответственности. Собранные по данным фактам материалы направлены в комиссию по защите прав несовершеннолетних.

Остаётся открытым вопрос ко взрослым, которые видели на улице детей без родителей. Они не только не предприняли мер, чтобы связаться с родственниками или обратиться в милицию, но в одном из случаев даже помогли несовершеннолетним переместиться в другой город. Такая псевдозабота могла привести к трагедии.

По решению руководителей столичной милиции, во всех школах города будут проведены дополнительные профилактические беседы с учащимися младших классов. Отдельную работу инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые проведут с педагогами учебных заведений. Сотрудники правоохранительных органов настоятельно рекомендуют гражданам в случае обнаружения в позднее время в общественных местах подростков в возрасте до 16 лет без сопровождения взрослых незамедлительно звонить по номеру «102».

Элина Мельгаф.