О человеке настоящем

Наверное, в жизни каждого из нас случаются судьбоносные встречи. Мы знакомимся с людьми замечательными, искренними, о которых хочется говорить, ставить в пример, восхищаться.

Из числа таковых и Евгений Михайлович Михайлов. О нём редакцию газеты «Приднестровье» попросили рассказать ветераны завода «Литмаш» С. Галаганов, В. Никифоренко, М. Блинков, М. Маринюк, М. Карпова и другие.

Год назад он ушел из жизни, оставив теплые воспоминания в сердцах родных и близких, друзей и коллег. Все, кто знал Евгения Михайловича, в один голос говорят, что был он человеком скромным, порядочным, отзывчивым, справедливым. К нему тянулись люди: кто с проблемами, кто за дельным советом. Всех он выслушивал и старался не оставлять без внимания ни одну просьбу.

Трудовой путь его начался на Тираспольском деревообрабатывающем комбинате (ДОК), куда Евгений Михайлович был направлен после окончания лесотехнического факультета Киевской академии сельскохозяйственных наук. Молодой специалист с первых же дней работы понравился тогдашнему директору комбината Анатолию Ивановичу Большакову. Начинающий инженер был полон рационализаторских идей и предложений. Его уважали не только администрация комбината, но и молодежь, которую он, подобно горьковскому Данко, увлекал за собой. На ДОКе Михайлов был избран секретарем комитета комсомола, а в нерабочее время руководил художественной самодеятельностью комбината. Кстати, Евгений Михайлович обладал уникальными вокальными данными. Ему пророчили блестящее будущее на сцене, если он согласится поменять профессию инженера на артистическую. Но всё же предпочтение было отдано выбранной специальности.

Позже Анатолия Ивановича Большакова направляют на завод им. С. М. Кирова в качестве директора, и он решает переманить к себе комсомольского вожака: «Женя, пойдешь со мной? – спросил он Михайлова и продолжил: – У меня грандиозные планы на будущее этого завода. Планирую строительство новой производственной площадки, в корне изменить профиль производства. Мне такие смекалистые и активные работники нужны позарез». К слову, Большакову удалось многое из задуманного воплотить в реальность. При заводе было открыто несколько научно-производственных объединений по вопросам технологий точного литейного машиностроения (ВПК СССР), и он стал головным предприятием Союза по выпуску машин и комплексов для кокильного и центробежного литья, а также для отливки изделий по выплавляемым моделям и в оболочковых формах. В восьмидесятые годы «Литмаш» находился на пике производства: совершенствовались и модернизировались технологии, были освоены виды продукции народного потребления, в результате чего завод стал ведущим производителем и разработчиком оборудования для точного литья на территории СССР.

От предложения Евгений Михайлович не отказался. Так началась новая страница его жизни, связанная с заводом «Литмаш». Ответственное отношение к работе не могло остаться незамеченным и в новом трудовом коллективе: вскоре кировцы избрали Михайлова председателем заводского комитета профсоюзов, затем секретарём парткома. Заметив, как к Евгению Михайловичу тянутся люди с проблемами и не только, Анатолий Большаков назначает его заместителем директора по социальным вопросам. Бывшие рабочие некогда промышленного гиганта до сих пор отзываются о Михайлове как о человеке скромном, спокойном, непредвзятом, активно отстаивающем права рабочего класса.

Молодого коммуниста, убедительно и по-деловому выступающего на городских партактивах, приметил бывший первый секретарь Тираспольского горкома партии Павел Петрович Петрик и предложил Михайлову перейти в аппарат городского комитета партии. Вскоре Евгений Михайлович возглавил комитет народного контроля города. Работа ответственная, сложная. И здесь наш герой ни разу не отступил от своих принципов. Ему грозили лишением партбилета, но он не испугался, не спасовал перед вышестоящим начальством, не смалодушничал (выделили незаконно квартиру одному чиновнику). Большаков тогда говорил о нем: «Михайлов очень принципиальный и честнейший человек. Если он прав, то никто не в силах заставить его изменить своего решения». Но всё же затаивший обиду на Евгения Михайловича чиновник, выбрав удобный момент, отомстил. Пост пришлось оставить. Следующее место работы – завод металлолитографии, откуда Евгений Михайлович и ушел на пенсию. Но он по-прежнему оставался человеком с твердой гражданской позицией, небезразличным к происходящему. Активно общался с бывшими однопартийцами, анализировал события, развивающиеся на Украине, своей Родине. Сокрушался по поводу происходящего. Со свойственной ему напористостью боролся с несправедливостью при помощи пера. Любимые «Днестровка» и «Приднестровье» охотно публиковали его острые статьи и очерки.

Таким нам запомнился Михайлов Евгений Михайлович…

Подготовила Ирина Круглова.

(По материалам книги Е. Пушняка «Слово о лидере»).