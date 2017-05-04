ВИЧ – не приговор, а диагноз

В республике проходит декада профилактики ВИЧ/СПИДа под лозунгом «Остановим СПИД вместе!». Организаторы – министерство здравоохранения совместно с Центром по борьбе и профилактике СПИДа.

На пресс-конференции в минздраве, с которой и стартовала декада, отмечали, что люди безответственно относятся к своему здоровью. Здоровье человека – в его руках.

Как сообщила заместитель министра здравоохранения Ольга Бочарова, по данным Всемирной организации здравоохранения, с 1986 года в мире зарегистрировано 76 млн инфицированных ВИЧ, больше половины из них умерло от заболевания. В нашей республике с 1989 по 2016 годы зарегистрировано 3760 человек, живущих с ВИЧ, из них 1174 умерли. Ежегодно регистрируют 230-240 новых случаев ВИЧ-инфицированных. Больше всего заболевших выявляют в Рыбнице, Тирасполе и Слободзее.

На 1 января текущего года в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом на диспансерном учёте состоят 2067 человек, из них 29 детей в возрасте до 15 лет. Лечение в Центре получают на бесплатной основе – за счёт государственных средств и гуманитарной помощи Глобального фонда.

Люди должны настороженно относиться к этому заболеванию. Передаётся оно через половой контакт, кровь, нестерильные мединструменты и от матери к ребёнку.

«Опасность ВИЧ-инфекции в том, что это длительное, вялотекущее заболевание, без особых симптомов. Инкубационный период, когда вирус проник в организм и начинает размножаться, занимает 7-14 дней, и антитела к нему вырабатываются минимум через две недели. А от момента заражения до клинических проявлений в среднем проходит 7-8 лет, а у некоторых – и все 15 лет. Поэтому мы рекомендуем гражданам сдавать тест на ВИЧ, если результат положительный, незамедлительно обращаться к врачам и начинать лечение», – отметил главврач Центра СПИДа Александр Гончар. Обследование пройти можно в любом медучреждении, сдав кровь на ВИЧ.

Несмотря на печальную статистику по ВИЧ, сократилось количество новорожденных, инфицированных вирусом иммунодефицита человека. А это значит, что будущая мама получала необходимое лечение. Но остаётся риск заражения ребёнка через материнское молоко, когда женщина заразилась уже после родов.

«Наша задача – раннее выявление заболевания и назначение лечения пациентам. Нам надо идти впереди инфекции, заниматься профилактикой. Зная пути передачи ВИЧ-инфекции, можно предотвратить заражение», – подчеркнул Александр Гончар.

Во время декады населению раздают информационные листовки о заболевании, врачи и учителя проводят лекции со старшеклассниками и студентами о нравственном поведении, о проблеме ВИЧ/СПИДа. А в третье воскресенье мая (в этом году оно приходится на 21 мая), в День памяти умерших от СПИДа, все желающие смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ и через 15-20 минут узнать результат.

В преддверии декады в Тирасполе прошёл мастер-класс для журналистов и представителей СМИ на тему «ВИЧ – говорим и показываем правильно!». Тренинг реализован в рамках государственной целевой программы, при поддержке минздрава, в партнёрстве с ОО «Взаимодействие», при финансовой поддержке Швейцарского управления по развитию и сотрудничеству.

Такие мероприятия, где помимо журналистской этики речь непременно идёт о самой проблеме (как уберечь себя от болезни и что делать, если результат положительный), полезны не только СМИ, но и всему обществу, поскольку проблема уже давно вышла за рамки «групп риска» и представляет угрозу каждому, кто не заботится о своём здоровье.

Как отметила ведущая тренинга, главный редактор журнала «Мой Мир» Елена Держанская, несмотря на широкую информационную кампанию, мифы и стереотипы об этом заболевании весьма живучи, и многие опасаются ВИЧ-положительных людей. Но учитывая пути передачи заболевания, никакой угрозы от общения с таким человеком нет. Чтобы эпидемия не росла, необходимо выработать у населения культуру ответственного отношения к своему здоровью.

На мастер-классе журналистам удалось пообщаться с Натальей П., 10 лет живущей с ВИЧ. Сначала женщина испытала шок, но, вовремя начав лечение, живёт полноценной жизнью. «Мне повезло, я стала общаться с людьми, которые лечатся и живут с этой инфекцией много лет. Поняла, что жить можно и до старости, без каких-либо изменений в здоровье», – рассказала Наталья. Три года назад она участвовала в акции «Мой статус – не секрет». «В какой-то момент понимаешь, а почему мне должно быть стыдно? Есть и другие болезни, передающиеся такими же путями. Мне не нужна жалость, нужно адекватное отношение. Важно преодолеть устоявшийся у населения стереотип, который мешает людям узнавать свой статус и лечиться».

Надежда Пирогова.