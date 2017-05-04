По долгу спасателей

Ещё до того, как были созданы республиканская гвардия и народное ополчение, на защиту приднестровского народа от вооруженного натиска националистов встали бойцы территориально-спасательных отрядов. ТСО, по сути, послужили колыбелью для целого ряда силовых структур, сочетая в себе различные их функции. Именно с ТСО началась история батальона специального назначения «Дельта» и погранотряда.

У истоков формирования территориально-спасательных отрядов стояли начальник штаба Гражданской обороны Валерий Киреев и Валерий Ширков, командир этого подразделения, а впоследствии – первый командир погранотряда (в настоящее время – директор управления капитального строительства г. Тирасполя).

По образованию Валерий Любомирович инженер. В период, когда в некогда солнечной Молдавии началась националистическая истерия, работал инженером-строителем в одной из воинских частей Тирасполя. По велению сердца встал на защиту молодой республики.

В октябре 1990 года приднестровцы оказали помощь братскому гагаузскому народу – не допустили срыва выборов в Верховный Совет Гагаузской Республики силовиками и волонтерами из Кишинева. Прибытие добровольцев из Приднестровья предотвратило расправу над «непокорными», которую планировали здесь устроить народнофронтовцы. Однако гагаузские события получили развитие на приднестровской земле. И едва успели добровольческие отряды вернуться, их помощь потребовалась в Дубоссарах, куда 2 ноября попытались прорваться опоновцы.

Чтобы не допустить введения в Дубоссары дополнительных сил полиции, жители города, взявшись за руки, преградили им дорогу в микрорайоне Большой Фонтан. На городской площади тысячи людей требовали от представителей кишиневских властей покинуть город, который к тому времени уже входил в состав ПМССР. 2 ноября 1990 г. стало днем первого применения оружия против приднестровцев, среди которых впервые были погибшие. Отряд полиции особого назначения из автоматов открыл огонь по безоружным людям. В результате полученных ранений скончались дубоссарцы – рабочие механического завода Владимир Готка, Валерий Мицул и выпускник одной из городских школ Олег Гелетюк. 16 человек было ранено.

Валерий Любомирович, подобно сотням приднестровских мужчин, не мог оставаться в стороне, тем более, что события могли развиваться по нарастающей (так и произошло). Руководящую роль в деле защиты молодой республики и её народа в тот период играл ОСТК (никаких силовых структур не существовало). Защитникам Валерий Ширков предложил свою помощь в создании инженерных заграждений, вышел на председателя ОСТК Владимира Емельянова. Так началось их деятельное сотрудничество. Времени на раскачку не было, приходилось рассчитывать лишь на собственные силы.

Поскольку в 1990 году правоохранительные органы были по-прежнему подвластны Кишиневу, решили было создать рабочие отряды содействия милиции, подчинявшиеся штабу гражданской защиты. В штаб поступала оперативная информация относительно складывающейся ситуации, отсюда осуществлялась координация действий защитников. Однако останавливаться на достигнутом было нельзя. Следующим этапом и стало создание в феврале 1991 года ТСО, куда вошли те, кто уже был задействован в РОСМ.

Будучи невоенизированным формированием, Тираспольский ТСО состоял из руководства отряда и нештатных мобильных спасательных команд. Формировался он по производственно-территориальному принципу и первоначально призван был решать спасательные задачи в случае стихийных бедствий, аварий, катастроф природного и техногенного характера. «Впрочем, понятно было, – отмечает Валерий Любомирович, – что в условиях складывающейся военно-политической ситуации спасательные функции понимались значительно шире».

В 1991 году сотрудники вооруженных формирований Молдовы совершили ряд новых вылазок на территорию ПМР с целью дестабилизации общественно-политической ситуации, осуществления вооруженных провокаций. Территориально-спасательному отряду вменялось в обязанности поддержание общественного порядка и противодействие подрывным действиям агентов национал-унионистов. В структуре ТСО активно действовало отделение экологической разведки, решавшее задачи, более соответствующие органам госбезопасности.

Градус агрессивности националистов постоянно повышался. В связи с чрезвычайной обстановкой в республике, связанной с непрекращающимися вооруженными провокациями со стороны Молдовы, в начале марта 1991 года ТСО были реорганизованы в отдельное военизированное подразделение. Его командиром был назначен Валерий Ширков.

С началом широкомасштабной агрессии Молдовы роль территориально-спасательных отрядов многократно возросла. Президентом была поручена ТСО охрана Молдавской ГРЭС, мостов и переправ, высоковольтных линий и других объектов народного хозяйства. Отряд также нес патрульно-постовую службу по охране общественного порядка и обезвреживанию диверсионно-террористических групп, засылавшихся на территорию Приднестровья.

В Дубоссарах при обороне моста погиб командир роты ТСО В.Балмаш. На вопрос, где сражались бойцы территориально-спасательных отрядов, Валерий Любомирович отвечает: «Мы были везде». Под Дубоссарами стояли рыбницкая рота и тираспольский батальон. Воевали везде, где складывалась наиболее тяжёлая обстановка: в Дубоссарах и Бендерах, на Кицканском и Кочиерском направлениях. Часть бойцов территориально-спасательных отрядов вошла в состав Черноморского казачьего войска, батальона «Дельта».

«ТСО были самой многочисленной структурой, которая сдерживала оборону от Каменского до Слободзейского районов. В начале 1992 года в её рядах состояло около 5 тысяч человек. Добровольцев, пришедших на помощь молодой республике, также распределяли в ТСО. Благодаря деятельности разведывательных подразделений, мы получали оперативную информацию о ситуации на всех участках фронта. Мы даже знали, что происходит в прилегающих районах Молдовы», – рассказывает Валерий Ширков.

Бойцы ТСО внесли свою лепту в освобождение Бендер, захваченных регулярными воинскими подразделениями РМ. Когда город был заблокирован, ТСО участвовали в подготовке прорыва основных сил. В крепости находилась группа батальона «Дельта», а в самом городе – на партизанском положении рота.

В ходе боев по освобождению Бендер нашими спецназовцами и казаками был разблокирован мост через Днестр, захвачен плацдарм на правом берегу, созданы предпосылки для успешного продвижения военизированных подразделений из Тирасполя и удержания города до момента ввода миротворцев.

Уже после окончания горячей фазы конфликта, в период, когда Валерий Любомирович командовал погранотрядом, военные специалисты его однажды спросили, как удалось за сутки подготовить операцию по разблокированию Бендер, на подготовку которой должно было уйти минимум пять дней. Интересовались, какую академию заканчивали, и очень удивились, узнав, что образование приднестровец получил в Одесском инженерно-строительном институте.

На вопрос журналиста, что заставило взять в руки оружие, Валерий Любомирович отвечает: «Создав ТСО, мы ведь изначально выполняли обязанности спасателей. И как спасатели должны были сделать всё, чтобы каждый приднестровец чувствовал себя в безопасности. В 1992 году наша помощь потребовалась на передовой. И мы, не колеблясь, по велению сердца и по долгу спасателей встали на защиту молодого государства».

Николай Феч.