История рядом с нами

Дубоссарский историко-краеведческий музей – известная достопримечательность города. В преддверии Международного дня музеев, который отмечается 18 мая, его директор Ирина Антонова рассказывает.

Ежегодно в трех музейных залах работают от 15 до 19 постоянных и временных тематических выставок, на которых представлено около двух тысяч музейных предметов основного и научно-вспомогательного фондов. А дубоссарская коллекция музейного собрания составляет около 25 тысяч предметов, среди которых настоящими раритетами являются коллекция кремневых орудий труда эпохи палеолита, предметы древних охотников и рыболовов Чукотки из костей мамонта и моржа, собрание минералов, печатные и рукописные книги религиозного содержания ХIII века, фрагмент ковра с сюжетом «Продажа невольников в рабство», изготовленного в ХIХ веке на мануфактуре с. Завидово, молдавский домотканый ковер ХIХ века, ткацкий станок конца ХIХ века и многие другие.

Сегодня музей шагает в ногу со временем, используя в своей работе компьютерные технологии, готовит слайд-презентации по истории города, печатает буклеты, календари, участвует в различных акциях, изготавливает копии для выносных выставок. Но, как и всегда, нашей основной задачей остается сохранение и комплектование подлинников, которые составляют основу любого музея.

За последние годы наш музей впервые стал выпускать печатную продукцию, что никогда ранее не делалось. Это буклеты, лифлеты, афиши, карманные календари, а также баннерные выставки. Здесь необходимо отметить, что подбором оформительского материала и разработкой эскизов занимаются не профессионально обученные специалисты, а сами сотрудники музея. Так, за последние пять лет нашим музеем были напечатаны буклеты «Размен послов на Днестре близ Дубоссар по Ясскому миру 1791 г.» и «Создавая и защищая республику», лифлеты «Навеки памятная дата» и «Знаки Победы», карманные календари «Историко-краеведческий музей г. Дубоссары» с рекламной информацией о работе музея, рекламный флажок акции «Поздравь республику с днем рождения!».

Музеем были реализованы различные акции к освобождению города и района от немецко-румынских захватчиков. Ко Дню Победы мы проводим реконструкции – исторические фотолаборатории «Я был на той войне» и «Кадр минувшей войны», когда дубоссарцы и гости нашего города получают возможность сделать свою фотографию на память. Впервые за последние годы были организованы тематические выносные выставки на городских мероприятиях и в общеобразовательных и культурных учреждениях города.

В музее впервые также мы стали использовать компьютерные технологии при чтении лекций: сотрудники музея готовят слайд-презентации с элементами видеороликов.

Благодаря помощи государственной администрации для музея приобретены компьютер и принтер, проведен Интернет, в фондовом помещении установлено несколько пластиковых окон.

В канун празднования Международного дня музеев поздравляю всех, кто был причастен к созданию и развитию нашего дубоссарского историко-краеведческого музея: ветерана Великой Отечественной войны Наталью Курасову, первого директора музея, работавшую на общественных началах, старших научных сотрудников Галину Кисилеву и Надежду Буймистр, наш нынешний коллектив, – говорит Ирина Антонова. – Хочу пожелать всем здоровья и счастья и выразить благодарность за труд!

Инна ВЛАДА, г. Дубоссары.