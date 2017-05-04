Перспективы российско-приднестровского сотрудничества

Во внешнеполитическом ведомстве состоялась встреча министра иностранных дел ПМР Виталия Игнатьева с депутатом Государственной Думы Российской Федерации, первым заместителем председателя комитета ГД РФ по государственному строительству и законодательству Михаилом Емельяновым. Во встрече также приняла участие заместитель Председателя Верховного Совета Галина Антюфеева.

В рамках беседы Виталий Игнатьев подробно проинформировал российского парламентария об актуальной ситуации в переговорном процессе между Приднестровьем и Республикой Молдова, подчеркнув наличие целого комплекса острых вопросов, существующих в отношениях сторон на текущем этапе.

В данном контексте был сделан особый акцент на проблеме установления совместного таможенно-пограничного контроля Молдовы и Украины на приднестровско-украинской государственной границе. Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, приднестровская сторона обозначила принципиальную позицию относительно деструктивного характера данной меры, реализация которой может спровоцировать существенное ухудшение ситуации в политической, экономической и социально-гуманитарной сферах, а также приведет к дестабилизации региональной обстановки в целом.

В ходе встречи стороны также обсудили перспективы дальнейшего российско-приднестровского взаимодействия по ряду направлений, представляющих взаимный интерес.