Развитие деловых отношений с регионами России

В рамках визита в нашу республику предприниматели из Уральского федерального округа провели встречу на площадке Правительства. В ней приняли участие премьер-министр Александр Мартынов, его заместители Алевтина Слинченко и Алексей Цуркан, руководители министерств и ведомств, представители Торгово-промышленной палаты ПМР.

Главная тема встречи – налаживание прямых контактов между Приднестровьем и субъектами Российской Федерации. В приветственном слове Александр Мартынов отметил, что в настоящее время Правительство активно занимается развитием экономики государства.

«Сегодня мы все вместе работаем над «дорожными картами» по улучшению делового климата, в частности, по упрощению условий экспорта и ведения предпринимательской деятельности внутри ПМР», – сказал глава Правительства. Он также добавил, что в первую очередь республика заинтересована в привлечении российского капитала и инвестиций.

В свою очередь уральская делегация констатировала: подобные визиты помогают наладить межрегиональные связи между государствами. При этом главным в ходе работы является возрождение деловых контактов на уровне различных сфер. Так, в образовательной отрасли уже намечены первые шаги.

«Можно работать как на уровне министерства, так и по среднеспециальным заведениям. Будем говорить, что промышленная система в Тирасполе, Бендерах и у нас схожа. Это предприятия машиностроения, обувной и пищевой промышленности. По отдельным отраслям мы нашли более 50% точек соприкосновения», – рассказал руководитель региональных проектов Андрей Воробьев.

Совместные научные конференции, привлечение студенческих групп из Приднестровья в Челябинск – эти и многие другие проекты планируют реализовать в скором будущем.

На встрече шла речь и об инвестиционных проектах, которые нашей республике готовы представить уральские предприниматели.

«Очень важно, что нас там ждут. Более того, те контакты, которые имеет Урал с другими регионами России, могут быть переданы Приднестровью. Также возможны совместные поездки в другие регионы вместе с уральской делегацией. Будущие планы взаимодействия серьезно расширены», – поделился мнением президент ТПП ПМР Юрий Ганин.

Между тем взаимодействие с регионами Российской Федерации продолжается. Как отмечают представители ТПП, наиболее активно республика сотрудничает с Москвой, Новосибирском, Брянской и Калужской областями. Теперь к этому списку добавился и Уральский федеральный округ.

Анна Диордиева.