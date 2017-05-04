Сильные органы безопасности – сильное государство

Торжественное собрание, приуроченное к юбилею органов госбезопасности Приднестровской Молдавской Республики, прошло в зале государственного театра имени Н. Аронецкой.

16 мая, когда шли ожесточённые бои на Дубоссарском участке фронта молдо-приднестровской войны, а в тылу действовали диверсионно-террористические группы министерства национальной безопасности Молдовы, Президент ПМР Игорь Смирнов издаёт указ № 126 о создании Управления республиканской безопасности. Тогда же ему был подчинён созданный 31 марта 1992 года отдельный батальон специального назначения «Дельта». В последующем в состав уже МГБ ПМР вошли пограничный отряд и резервный пограничный казачий полк. Большую роль в создании новой структуры сыграли председатель комитета народного контроля Андрей Манойлов и председатель комитета Верховного Совета по обороне Владимир Рыляков.

Как раз борьба с террористами и агентурной сетью молдавских спецслужб на территории Приднестровья, а также охрана наиболее важных объектов и стали первыми задачами, которые пришлось выполнять новосозданному ведомству. Со временем спектр выполняемых им задач увеличивался. С расширением функций менялся и статус. Осенью того же 1992 года (8 сентября) на базе управления создаётся министерство государственной безопасности. В 2012 году оно реформируется в КГБ. Несколько ранее батальон «Дельта» становится Центром специальных операций. В декабре 2016 года самому ведомству снова вернули его прежнее название – МГБ. Роль, которую сыграли органы безопасности в становлении Приднестровской Молдавской Республики, не поддаётся переоценке. Сегодня на боевом знамени министерства два ордена – Орден Почёта и орден «За слуги» II степени. Орденом Почёта была награждена и «Дельта».

«Менялись названия, корректировались задачи и функции, но неизменной осталась главная цель – обеспечение государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики, – отметил в своём докладе на торжественном собрании по случаю четвертьвекового юбилея и.о. министра государственной безопасности Михаил Лапицкий. – Иногда высказывается мнение, что специальные службы – это карательные органы. Но это не так. Во все времена и во всех странах с любым общественным строем были силовые структуры, которые обеспечивали реализацию права государства на своё существование. В новое время они обеспечивают задачу по безопасности общества. Государственная безопасность – это не карательный орган, а стабилизирующий. Именно в стабильности, в поступательном развитии государства и состоит основная цель МГБ».

Незадолго до своего 25-летия МГБ ПМР сменило эмблему. Поле щита вместо зеленого стало цвета «тёмная лазурь» (синий). Стоит напомнить, что синего цвета (за исключением погранвойск) были погоны, просветы на офицерских погонах, петлицы и нарукавные шевроны сотрудников КГБ в советские времена. Таким образом, была подчёркнута преемственность поколений.

На преемственности традиций сделал акцент в своём выступлении и Президент ПМР Вадим Красносельский: «И ваша судьба, и судьба Приднестровья неразрывно связаны общими успехами, общими победами и, может быть, общими потерями. Я хочу обратиться в первую очередь к ветеранам, которые создавали данную службу, которые являлись и ветеранами КГБ СССР и передавали свой опыт и умения тогда ещё молодым сотрудникам, а теперь уже нынешним ветеранам».

Время берёт своё. Многих из тех, кто стоял у истоков создания органов госбезопасности нашей республики, уже нет в живых. Их память присутствующие почтили минутой молчания.

Говоря о сегодняшнем дне, Вадим Красносельский подчеркнул: «Нельзя представить сильное государство при слабых органах госбезопасности. Государственная сила заключается не в издевательстве над людьми, в каких-то запретах, ограничениях и так далее.

Сила заключается в грамотно выверенных позициях и в высокопрофессиональном личном составе, в его высоких интеллектуальных и моральных качествах». При этом глава государства подчеркнул, что Приднестровье по-прежнему, как и 25 лет тому назад, сталкивается с постоянными внешними вызовами. «Конечно, вы должны своё внимание акцентировать на происходящем сегодня. Заниматься оперативной работой, но и, конечно, иметь склонность к аналитике. Ничего нет нового. Есть постоянные вызовы и есть постоянное противодействие Запада и Востока на геополитическом разломе под названием Приднестровье», – подчеркнул Президент.

Особое внимание он уделил проблеме экономической безопасности нашего государства. «Посмотрите, когда в 2006 году голосовали за независимость Приднестровской Молдавской Республики, ведь вопрос касался не только политической независимости, но и экономической, – сказал Вадим Красносельский. – Без независимой экономики нельзя рассуждать о независимой политике. То, что происходило пять лет кряду до 2017 года, я не могу охарактеризовать по-другому, как потерю экономической самостоятельности Приднестровской Молдавской Республики. Не буду никого винить в этом. Это произошло в силу объективных и субъективных причин. И сегодня и Президент, и Правительство, и вся команда прикладывают немало усилий для обретения вновь экономической самостоятельности и стабильности. В этом должен быть и ваш вклад».

Поздравления в адрес сотрудников министерства госбезопасности также прозвучали от Председателя Правительства Александра Мартынова и руководителей силовых министерств и ведомств.

Александр НИКИТИН.