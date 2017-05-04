«Спартак» готов принять первых посетителей

Уже накануне в лагерь заехали около 300 ребят для участия в республиканском этапе военно-спортивной игры «Юный патриот Приднестровья». В этом году в спортлагере на три недели раньше завершили подготовку к летнему сезону.

За два месяца здесь провели косметический ремонт жилых и технических помещений, полностью переделали электропроводку, устранили последствия стихийного бедствия. Кроме того, было приобретено новое оборудование для пищеблока.

В работах по подготовке лагеря к новому сезону приняли участие, помимо сотрудников лагеря и представителей столичной госадминистрации, госуниверситет и минобороны. В планах – лагерь осовременить и сделать более красочным. Официально летняя оздоровительная кампания для школьников начнётся с 11 июня.