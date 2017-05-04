Более 40 предпринимателей подали заявки на участие в ярмарке «Покупай приднестровское», которая пройдет 27 мая в столичном парке «Победа». Там же состоятся чествование лучших предпринимателей, различные акции, мастер-классы, презентации товаров и дегустации.

Об этом говорили на совещании в Правительстве, где обсудили план мероприятий ко Дню предпринимателя. В ходе совещания отмечалось: ярмарки пройдут во всех городах республики. Для привлечения граждан представители ТПП предлагают разместить рекламные постеры в общественном транспорте и торговых точках.

Так, в магазинах Тирасполя запускается акция «Покупай приднестровское». Возле местных товаров расположат стикеры, указывающие, что они сделаны в ПМР. Говорили и о значимости освещения в средствах массовой информации мероприятий ко Дню предпринимателя.