Горны, барабаны, пионерские костры… Было когда-то такое

Наша газета уже знакомила читателей с Ольгой Гальченко, которая в ноябре 1967 года принимала активное участие в городском митинге по случаю закладки капсулы с посланием к будущим потомкам.

Тогда Оля была школьницей, начальником штаба пионерской организации города и представляла его молодежь. Редакция газеты попросила Ольгу Дмитриевну рассказать о массовом и популярном в то время среди детей и подростков страны пионерском движении.

Сегодня пионерской организации исполнилось бы 95 лет. Созданная в 1922 году, она просуществовала вплоть до конца 80-х прошлого столетия. Пионерский галстук для школьников был гордостью. Три его конца символизировали нерушимую связь трёх поколений: коммунистов, комсомольцев и пионеров. Хорошо помню, как я вступила в пионеры, как мне повязали галстук. Пионервожатая читала текст, остальные, в том числе и я, хором повторяли. «Пионеры, в борьбе за дело Ленина, будьте готовы!» – говорила она. Мы все вместе отвечали: «Всегда готовы!». Я шла по улице, высоко подняв голову, и думала, что все смотрят на меня и галстук. Придя домой, не хотела его снимать. Я сама его стирала, аккуратно гладила и вешала на стул, чтобы не помялся. Галстуки были ситцевые, штапельные и шелковые. Последние, как правило, надевали на праздничные мероприятия.

На торжественную линейку под барабанную дробь вносили знамя, оно было красное с бахромой и желтыми кистями, затем пели Гимн Советского Союза. На линейке равнялись на знамя и зачитывали рапорт о том, сколько пионеров присутствует, какие поручения выполнили. Помню, как летом в пионерском лагере утром собиралась вся дружина на построение, дежурный поднимал флаг, который висел до вечера. Потом его так же торжественно опускали.

Задания были разные: участвовали в субботниках по благоустройству, собирали макулатуру и металлолом, высаживали кусты и деревья, наблюдали за тем, как они растут… В нашей пионерской дружине им. Зои Космодемьянской (СШ №2), как и во многих других, за каждым пионерским отрядом были закреплены ветераны Великой Отечественной войны. Пионеры-тимуровцы оказывали им помощь в уборке квартир, дворов (для живущих в частном секторе), покупке продуктов…

В Домах пионеров, в школах работали кружки, в которых проводилась работа по профессиональной ориентации учащихся. Частыми были экскурсии на заводы и фабрики с целью знакомства с различными профессиями. Организовывались встречи с передовиками производства, знатными людьми.

Уделялось внимание физической подготовке ребят. Организовывались спортивные соревнования по различным видам спорта. Массовыми и повсеместными были турниры на призы ЦК ВЛКСМ «Кожаный мяч» и «Золотая шайба». Большой популярностью среди пионеров пользовались военно-спортивные игры «Зарница» и «Орленок», походы по местам боевой славы, туристические слеты. Каждая школа имела подшефную воинскую часть, с которой поддерживали тесные отношения.

А какими запоминающимися были для ребят акции по сбору металлолома и макулатуры! Какая энергия пробуждалась, какое стремление натащить на школьный стадион кучу ржавых железяк повыше, чем у других классов, или же всеобщими усилиями собрать целый миллион тонн макулатуры – для будущих тетрадок и учебников!

Конечно, не скрою, пионерская организация была политизированной, ее деятельность была направлена на подготовку ребят к вступлению в ВЛКСМ и ряды Коммунистической партии, но она приносила немало пользы народу и стране. Участие в борьбе с беспризорностью, ликвидация неграмотности, помощь пожилым людям и инвалидам было делом каждого пионерского отряда, каждой дружины. Многие пионеры совершили подвиги в годы Великой Отечественной войны и записаны в «Книгу памяти» СССР, именами Лени Голикова, Володи Дубинина, Саши Ковалева и других назывались пионерские дружины и отряды, улицы, пароходы…

А какие пионерские песни были! Как они звенели! Так и хотелось подпевать хору, звучащему по радио, а потом и самому делать что-то по-пионерски хорошее: учиться только на «4» и «5», служить примером в учебе и труде, помогать старшим, защищать младших, ну, в общем, быть честным и гордым юным ленинцем!

…И верили в «светлое будущее коммунизма», и гордились, что живем в самой замечательной на планете стране – Советском Союзе, и мечтали переписываться (и переписывались) с пионерами братских социалистических стран, и выписывали «Пионерскую правду» и журналы «Пионер», «Костер» и «Юный натуралист», и слушали «Пионерскую зорьку», и участвовали в смотрах строя и песни и художественной самодеятельности, в проведении «Ярмарок солидарности», на которых продавались поделки, сделанные своими руками, средства от продажи перечислялись в Фонд мира. И выпускали стенгазеты и «боевые листки», и «молнии», и оформляли отрядные уголки, и ходили в школьной колонне на первомайские демонстрации, и ездили летом в пионерские лагеря по путевке с маминой или папиной работы (где запасались хлебом из столовки и прятали его в тумбочке, почему-то насквозь пропахшей зубной пастой, и мазали друг друга этой пастой по ночам, совершая «набеги» на соседние палаты)… А мне еще и повезло три раза побывать во Всесоюзном пионерском лагере «Артек»: два раза вместе с коллективом ансамбля песни и танца Дома пионеров и школьников (1964, 1966 гг.), участником которого я была. Это была награда за первое место в республиканском конкурсе детских творческих коллективов. А летом 1967 года была делегатом III Всесоюзного пионерского слета. Как лучшая моя дружина была занесена вместе с другими достойными пионерами на городскую Доску почета к 19 мая 1967 года – в честь 45-летия пионерской организации и 50-летия Октября. Представляете, какой гордостью я была вся охвачена! Каждый вечер бегала к Доске почета и со стороны смотрела на нее.

В какой-то мере активная пионерская жизнь дала старт моей дальнейшей карьере: 17 лет возглавляла замечательный коллектив Дворца пионеров, в который старалась перенести лучшие формы работы с детьми: организация летних оздоровительных площадок, туристические слеты, организация отдыха кружковцев с педагогами в загородном лагере «Звездочка», летние лагеря труда и отдыха в селе Кременчуг. И это все помимо традиционной работы кружков, которых было около ста по названиям и более двухсот – по количеству групп. В них ежегодно бесплатно занимались более двух тысяч городских школьников.

…Пионерской организации и пионеров сейчас нет. Горны, барабаны, пионерские костры не вернуть. Но альтернатива им, согласитесь, должна быть. Нужны новые формы организации работы с детьми, необходимо не забывать хорошие старые, ведь завтра мальчишки и девчонки повзрослеют, и от того, какими они станут, зависит настоящее и будущее страны.

Подготовил Александр АТЛАНТ.