Успехи рыбницких самураев

На открытом чемпионате Республики Молдова по джиу-джитсу достойно выступили воспитанники Рыбницкого спортивного клуба единоборств.

В турнире приняли участие 348 спортсменов из Украины, Словакии, Румынии, Японии, Молдовы и ПМР. Соревнования прошли по 8 возрастным и 45 весовым категориям. Для участия в турнире было заявлено 25 спортивных клубов.

Приднестровье представили борцы Рыбницкого МУ ДО «Спортивный клуб единоборств». 17 юных рыбницких самураев на равных сражались за победу и медали с именитыми соперниками. Успехи рыбницких спортсменов впечатляют – ими завоевано по три золотых, серебряных и бронзовых медалей.

Директор Рыбницкого СКЕ, тренер команды Сергей Коровай доволен воспитанниками: «Мы впервые выступали на соревнованиях по джиу-джитсу, но ребята не подвели. Особая благодарность Владу Горбатюку, Мише Паустовскому и Роману Лужану, которые завоевали золотые медали. Чуть-чуть не хватило везения Кириллу Врабие, Диме Парфентьеву и Даниилу Максименко, у которых серебро. Да и бронзовые призеры Рома Сакалюк, Кирилл Петров и Ваня Марчук заслуживают самых добрых слов за смелость и старание. А скоро нам выступать уже на республиканском турнире, где наши спортсмены будут бороться за звание чемпионов и призеров ПМР. Именно на таких серьезных турнирах воспитывают и оттачивают мастерство и волю к победе».

Дина ЛИСТЮГИНА. г. Рыбница.