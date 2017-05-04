Туристы в гости к нам!

Если у вас есть знакомые иностранцы, которые давно хотят посетить наш край, но не знают с чего начать путешествие по Приднестровью, или вы сами решили интересно, не выезжая за пределы республики, провести выходные – добро пожаловать в недавно открывшийся туристический информационный центр.

Расположен он в удобном для приезжающих в Тирасполь месте – недалеко от железнодорожного и автобусного вокзалов, напротив завода «Квинт». Здесь бесплатно можно получить подробную и полезную информацию об имеющихся туристических направлениях в республике, о возможностях размещения, достопримечательностях, культурных мероприятиях и т.д.

Официальное открытие первого туристического информационного центра посетил и советник Президента Павел Прокудин, который подчеркнул важность данного проекта: «Приднестровью есть что показать и предложить туристам. В последние годы Правительство и руководство республики уделяют особое внимание данному сегменту экономики. Помимо финансовой выгоды, развитие туристической отрасли положительно сказывается и на имидже республики. Не секрет, что долгое время недоброжелателями искусственно создавались негативные мифы о Приднестровье. Главная задача – развеять их посредством общения между простыми людьми. Уверен – за туризмом Приднестровья большое будущее».

Напомним, открытие центра стало возможным в рамках программы ПРООН, финансируемой Европейским союзом. Руководитель агентства регионального развития Татьяна Яськова отметила, что он направлен на поддержку и развитие не только гостиничной индустрии, но и для продвижения имеющихся в Приднестровье туристических услуг. На специальном стенде сотрудники центра постарались аккумулировать как можно больше полезной для туристов информации: красочные буклеты, повествующие о предоставляемых гостевыми домами, гостиницами, развлекательными комплексами услугах, визитки, флаеры, брошюры с номерами телефонов, адресами. Их можно будет взять с собой или ознакомиться с информацией на месте. Кстати, большинство материалов напечатано на двух языках: русском и английском. Ещё одним существенным плюсом для путешественников является то, что информационный центр сотрудничает только с проверенными поставщиками услуг, поэтому неприятных сюрпризов быть не должно. Рядом со стендом – торговая зона, где представлены на любой вкус и цвет сувениры ручной работы. Теперь у туристов отпадает необходимость колесить по городу в поисках подарков.

В планах центра – создание единого каталога, в котором широко будет представлена информация об имеющихся в Приднестровье гостиницах, пансионатах, здравницах, санаториях и т.д. А также по просьбам путешественников будет выпущена карта Тирасполя с указанием необходимых для временного пребывания туристов телефонов и адресов.

Ирина КРУГЛОВА.