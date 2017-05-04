Чествование лучших

Во Дворце детско-юношеского творчества прошла торжественная церемония чествования медицинских сестер ГУ «Дубоссарская ЦРБ», которые стали победителями традиционного конкурса «Лучший по профессии».

Конкурс проводился в течение полутора месяцев среди всех структурных подразделений Дубоссарской ЦРБ в преддверии Международного дня медицинской сестры. Имена победителей стали известны в ходе торжественного мероприятия, в котором приняли участие глава государственной администрации Дубоссарского района и г. Дубоссары Руслан Чабан, председатель ОО «Дубоссарский совет ветеранов войны, труда и вооруженных сил» Виктор Багнибов, представители трудового коллектива ГУ «Дубоссарская ЦРБ», жители города.

Решением жюри первое место в конкурсе присуждено медсестре пульмонологического отделения Ольге Кожухарь. Второе место заняла медицинская сестра поликлиники Инна Вэздэуцану, третье – медсестра хирургического отделения Лилия Диякону. Лучшим фельдшером признана фельдшер ФАПа с. Дзержинское Ольга Рошка. Был также определен ряд победителей в различных номинациях. Победителям и призерам конкурса были вручены почетные грамоты и дипломы.

С профессиональным праздником медицинских сестер Дубоссарской ЦРБ поздравил глава госадминистрации Руслан Чабан. Руководитель города и района поблагодарил всех медицинских сестер за любовь и верность избранной профессии, душевное отношение к людям и постоянную готовность прийти на помощь пациентам. Коллег с праздником поздравил главный врач ГУ «Дубоссарская ЦРБ» Александр Асмолов, выразив медсестрам глубокую благодарность за нелегкий самоотверженный труд. Председатель ОО «Дубоссарский совет ветеранов войны, труда и Вооруженных сил» Виктор Багнибов подчеркнул, что опыт военных лет Великой Отечественной войны передал нынешнему поколению медицинских работников чувство сострадания.

В ходе состоявшегося мероприятия праздничную программу представили исполнители, творческие коллективы управления культуры и ДДЮТ.

В подобном расширенном праздничном формате чествование победителей конкурса медицинских сестер «Лучший по профессии» проводится в Дубоссарах впервые за последние годы.

Инна ВЛАДА. г. Дубоссары.