Пополнение законодательной базы

Позиция Верховного Совета по вопросам усиления Молдовой и Украиной контроля на восточной границе республики, возвращения утраченных прокуратурой полномочий – лишь две основные темы из 42 вопросов повестки дня очередного пленарного заседания парламента.

Политико-экономическое выкручивание рук

За спиной у Приднестровья Молдова и Украина договорились о реализации совместного пограничного и таможенного контроля на приднестровской границе в Кучургане, на евросоюзовские деньги начинают обустраивать там соответствующую инфраструктуру. Молча взирать на творящееся беззаконие, нарушение прав и свобод приднестровцев, попрание норм международного права недопустимо – Верховный Совет выступил с заявлением по этому поводу.

Принятию официального документа предшествовало заседание профильной парламентской комиссии по внешней политике и международным связям (подробно о его ходе мы информировали читателей в №81 за 12 мая). В его ходе действия молдавских и украинских властей по дальнейшему блокированию внешнеэкономической деятельности Приднестровья были охарактеризованы как деструктивные.

Выступая перед коллегами уже в ходе пленарного заседания, вице-спикер парламента Галина Антюфеева заявила: «Налицо попытки выбить нас из переговорного процесса, игнорировать наше мнение. В этой ситуации важно обозначить позицию законодательного органа, а значит, наших избирателей». Она и была публично высказана в принятом Верховным Советом заявлении. В документе выражены озабоченность и тревога в отношении действий, предпринимаемых молдавскими властями против Приднестровья, нарушающих подписанные международно-правовые документы и базовые права и свободы человека.

Особое неприятие народных избранников приднестровцев вызывает тот факт, что решение об усилении пограничного и таможенного контроля на восточной границе республики принималось соседями в одностороннем порядке, без учета нашего мнения, а также позиции России, являющейся страной — гарантом переговорного процесса.

Принятое Верховным Советом заявление направлено в адрес стран – гарантов переговорного процесса по урегулированию молдо-приднестровского конфликта в формате «5+2», в парламенты России и Украины, Парламентскую Ассамблею ОБСЕ.

На круги своя

Если на «машине времени» вернуться в 2012 год, то можно вспомнить, что на фоне непримиримого конфликта тогдашнего главы государства Евгения Шевчука с тогдашним/нынешним прокурором республики Анатолием Гурецким у нас появился совершенно новый правоохранительный орган – Следственный комитет. Именно ему была передана значительная часть полномочий, которыми ранее обладал надзорный орган – прокуратура. Сейчас, похоже, все начинает возвращаться на круги своя.

Принятием поправок, прежде всего в Конституционный закон «О прокуратуре» и в Уголовно-процессуальный кодекс, Верховный Совет возвращает прокуратуре полномочия, которых она была лишена пять лет назад прошлым составом законодательного органа. При этом некоторые депутаты признают допущенные в 2012 году ошибки и призывают коллег исправить их. Эти призывы были услышаны. Свидетельство тому – единогласное принятие пакета законопроектов, регулирующих деятельность органа, призванного в соответствии со ст. 92 Конституции осуществлять надзор за соблюдением действующего законодательства.

Их в высший законодательный орган республики внес ее глава Вадим Красносельский. Причем Президент представил в Верховный Совет эти проекты законов в режиме законодательной необходимости и отвел народным избранникам на их принятие 30 дней.

С сутью представленных главой государства законопроектов депутатов ознакомил прокурор Приднестровья Анатолий Гурецкий. Она состоит в необходимости возврата прокурорского надзора за ходом уголовного расследования («контроль извне всегда лучше самоконтроля», считает прокурор), а также поддержании прокуратурой государственного обвинения в судебных инстанциях.

Бросая ретроспективный взгляд в прошлое, Анатолий Гурецкий сделал вывод о том, что принятые в 2012 году решения, предпринятые в их развитие действия по реформированию правоохранительной системы вышли для нее боком, привели к ее дисбалансу, нарушению системы сдержек и противовесов, нарушению принципа объективности, являющегося основополагающим в деятельности правоохранительных структур. Все это стало следствием концентрации большого объема полномочий в одном ведомстве – Следственном комитете, руководителя которого Президент назначает лично. На изменение сложившейся системы и направлены президентские инициативы.

Процесс рассмотрения законопроектов выявил и так называемые спорные моменты. В первом ряду – предложение предоставить прокуратуре право возбуждать уголовные дела. Поддерживая президентские инициативы в целом, Следственный комитет ПМР именно эту предлагаемую норму считает неприемлемой. Основной аргумент неприятия – отсутствие подобной правовой нормы в законодательстве РФ. Вместе с тем, нельзя не сказать, что на рассмотрении Госдумы с августа 2015 года находится законопроект, предлагающий наделить прокуроров правом возбуждать уголовные дела. Но нельзя при этом скрывать и то, что к документу у правоведов неоднозначное отношение, к примеру, против него выступает Правительство РФ.

Есть основания полагать, что в рамках подготовки пакета законопроектов, регулирующих деятельность надзорного органа республики, к рассмотрению во втором чтении сторонами будут найдены точки соприкосновения. Причем искать их придется в ускоренном режиме, поскольку законопроекты представлены Президентом в режиме законодательной необходимости. Реализуя эти установки, провели заседание рабочей группы по подготовке проектов законов к принятию парламентом во втором чтении.

Не исключено, что в будущем группой депутатов будет подготовлен законопроект по изменению Конституции страны, цель которого – однозначно определить место прокуратуры в иерархии органов государственной власти при соблюдении баланса всей правоохранительной системы, чтобы, как выразился депутат Олег Петрик, «ни у кого не возникало соблазна ограничивать полномочия прокуратуры».

Прокурор республики в выступлении перед депутатами поднял также немало вопросов, напрямую не относящихся к обсуждаемым законопроектам. Анатолий Гурецкий, в частности, обратил внимание на все увеличивающийся документооборот, объем ведомственной деловой переписки («в тоннах бумаги теряется смысл»), необходимость налаживания более тесного взаимодействия между следственными органами и подразделениями, занимающимися оперативно-розыскной деятельностью. В связи с этим он констатировал, что «прокуратура вынуждена брать на себя функцию установления взаимодействия между следователями и сотрудниками, занимающимися оперативно-розыскной деятельностью».

Получателей паев станет больше

Верховный Совет, поддержав законодательную инициативу Президента, расширил перечень получателей вознаграждения из паевого фонда – законопроект прошел процедуру первого чтения. В случае вступления закона в силу право на ежегодное вознаграждение будут иметь граждане, проработавшие в колхозах и совхозах 15 и более лет. В их числе будут также бывшие работники специализированных предприятий в сфере механизации, мелиорации, химизации, транспорта, семеноводства, обслуживающих деятельность колхозов и совхозов.

Число получателей вознаграждения из целевого паевого фонда вырастет примерно на 3 тыс. человек, на это необходимо будет около 2,5 млн рублей.

В дальнейшем Президент, Правительство и Верховный Совет рассмотрят возможность обеспечить ежегодными выплатами из паевого фонда сельских учителей и медиков.

Кто им поможет, как не государство

В течение пяти лет – с 2012 по 2016 годы – в республике действовала государственная целевая программа профилактики детской инвалидности и реабилитации детей-инвалидов. На прошедшем пленарном заседании профильное ведомство представило на суд народных избранников отчет об ее исполнении и информацию об эффективности использования финансовых средств на эти цели.

С выделением денег, к сожалению, не задалось. Уровень финансирования госпрограммы, имеющей ярко выраженную социальную направленность, приблизился всего к 10%. По планам же, в течение пяти лет должно быть выделено около 11 млн бюджетных рублей. Вместе с тем, за счет дополнительно привлеченных средств спонсоров и меценатов, а также текущего финансирования удалось выполнить ряд мероприятий, способствующих улучшению жизни детей-инвалидов.

В частности, на законодательном уровне установлена выплата дополнительных пособий для детей-инвалидов, продолжается работа по обеспечению им равного доступа к получению образовательных и медицинских услуг. По данным отраслевого министерства, на начало реализации госпрограммы профилактики детской инвалидности и реабилитации в республике было 1353 детей-инвалидов, на время ее окончания – 1326.

Александр ЗАВЕЛЯ.