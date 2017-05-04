Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики

Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики как высший представительный и единственный законодательный орган приднестровского государства выражает серьезную тревогу по поводу деструктивных действий молдавских властей в отношении Приднестровья, нарушающих подписанные международно-правовые документы и базовые права человека.

В первую очередь, речь идет о попытках организации так называемого совместного с Украиной контроля над внешнеэкономической деятельностью Приднестровской Молдавской Республики. Не вызывает сомнений, что данные намерения продиктованы исключительно политическими мотивами и стремлением добиться перевода приднестровской экономики под юрисдикцию Молдовы в условиях неурегулированного конфликта.

Кроме того, крайнюю озабоченность вызывает ясно выраженное намерение подорвать основы переговорного формата «5+2», являющегося пока основной международной площадкой, на которой необходимо обсуждать все возникающие в отношениях сторон проблемы, к их числу со всей очевидностью относится и вопрос таможенно-пограничного контроля на приднестровской границе, поскольку планируемыми действиями напрямую нарушаются интересы Приднестровья. Отказ Молдовы от обсуждения этой темы, а также торпедирование ранее достигнутых договоренностей, включая положения «Берлинского протокола» 2016 года, ставят под угрозу устойчивость равноправного диалога между сторонами процесса урегулирования.

Убеждены, что вопросы о пограничном и таможенном контроле должны решаться исключительно в рамках переговорных механизмов с участием всех вовлеченных участников.

Отмечаем также рост реваншистских настроений в молдавских политических кругах. В этой связи Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики рассматривает недавнее решение Конституционного суда Республики Молдова относительно вопроса молдавского нейтралитета как провокацию, направленную на расшатывание миротворческой миссии России, которая является основным гарантом безопасности всего региона.

Опуская вопросы качества молдавской правовой экспертизы, допустившей расширение сотрудничества «нейтральной» Молдовы с НАТО на фоне прямого подстрекательства властей РМ к применению вооруженных сил для разрешения конфликта с Приднестровьем, а также оскорбительной оценки роли СССР и России, без усилий которых современная молдавская государственность была бы в принципе невозможна, Верховный Совет Приднестровья отмечает участившиеся опасные попытки пересмотра истории.

Народ Приднестровья хорошо помнит, что представляла собой территория Бессарабии до установления так называемой «советской оккупации», какими методами в 1992 году Молдова пыталась навести «конституционный порядок», а также помнит роль миротворческих сил Российской Федерации в восстановлении мира и безопасности на берегах Днестра. По-видимому, ни мир, ни безопасность не являются для молдавских властей теми ценностями, которые необходимо беречь.

Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики поддерживает усилия Президента Приднестровской Молдавской Республики по минимизации негативного влияния планируемых действий на социально-экономическую систему Приднестровья и оставляет за собой право на принятие соответствующих ситуации политико-правовых мер реагирования на агрессивные действия, направленные против интересов приднестровского народа и ведущие к масштабному кризису как в экономике, так и в процессе урегулирования.

Ответственность за последствия подобных действий полностью ляжет на молдавские власти и поддерживающие их действия силы, заинтересованные в эскалации напряженности.

Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики выражает решительный протест против попыток усилить давление на Приднестровье и призывает Федеральное Собрание Российской Федерации, Верховную Раду Украины и Парламентскую ассамблею ОБСЕ как представительные органы государств и организаций, являющихся гарантами и посредниками в переговорном процессе, применить все необходимые политико-правовые инструменты для недопущения дестабилизации обстановки вокруг миротворческой операции, блокирования переговорного механизма в формате «5+2» и попыток установления блокады Приднестровья.