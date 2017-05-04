Живая память истории

Накануне профессионального праздника глава государства пообщался с представителями музейной отрасли республики.

Малоизвестные факты, исторические параллели, неожиданные пересечения событий, уроки прошлого, проблемы настоящего и надежды на будущее – все это фигурировало в разговоре Президента с музейными работниками, состоявшемся впервые за четверть века. Приуроченное ко Дню музеев мероприятие собрало за дискуссионным столом десятки руководителей учреждений музейного типа. Их в республике больше четырех десятков (19 расположены в городах, 22 – в сельской местности). За годы современной истории нашего государства музейную сеть удалось не только сохранить, но и расширить. В музейных фондах страны хранится 245 000 экспонатов.

Сотрудники музеев – хранители национального культурного и исторического наследия – выполняют важнейшую государственную и общественную функцию духовно-нравственного образования и воспитания, подчеркнул, обращаясь к собеседникам, Вадим Красносельский. Президент выразил уверенность, что по отношению к событиям время статично: меняются времена и люди, а события повторяются. Именно поэтому претендовать на будущее может только тот, кто не забывает прошлого, подчеркнул глава государства. Вадим Красносельский высоко оценил значимость дела, которому посвятили жизнь музейные работники, и заверил, что в его лице они всегда найдут единомышленника и сподвижника.

Говорили в ходе встречи о достижениях, реализации значимых разноплановых проектов и, как водится, проблемах, которые приходится решать. Об истории и сегодняшних непростых буднях старейшего в республике музея – Бендерского историко-краеведческого – рассказала его руководитель Ирина Смирнова. По ее словам, в фондах собрано 65 тысяч единиц хранения. Правда, гарантировать их сохранность достаточно проблематично, учитывая, что уже несколько лет в музее не функционирует сигнализация.

Несмотря на финансовые трудности, сотрудники музея стараются идти в ногу со временем. Пока только мечтая о распространенных в мировой практике аудиогидах, они нашли более доступный способ привлечения иностранных посетителей: выпустили печатный путеводитель по залам музея на русском и английском языках. Интересной и перспективной бендерские музейщики считают инициативу профильной госслужбы обмениваться экспозициями. Еще один момент, на котором они акцентировали внимание, – плачевное состояние помещения, в котором располагается Музей революционной, боевой и трудовой славы железнодорожников. Необходим и общереспубликанский музей Воинской Славы, считают участники встречи.

Как вариант, Президент предложил сделать его нестационарным, то есть менять место размещения в зависимости от обстоятельств. Предполагается, что созданная совместными усилиями экспозиция впервые будет представлена уже нынешним летом – к 25-летию миротворческой операции на Днестре.

Глава государства призвал максимально популяризировать историю родного края, делая акцент на том, что Приднестровье, во все времена оставаясь частью Русского мира, никогда не сталкивалось с проблемой национальных конфликтов. Президент пригласил всех принять участие в открытии бюстов великих русских полководцев – генерал-фельдмаршала Михаила Богдановича Барклая де Толли и генерал-майора Якова Петровича Кульнева, участвовавших во взятии Бендер в 1789 году. Торжественное мероприятие, проведение которого запланировано на 27 мая, состоится на территории Пантеона русской воинской славы Бендерской крепости.

Еще одна инициатива Президента – выпуск Приднестровским республиканским банком серии монет военно-исторической тематики. Кстати, руководители музеев обратились к главе государства с просьбой обеспечить головные организации музейной сети экземплярами монет и марок, имеющих непосредственное отношение к приднестровской истории.

Была обозначена в ходе беседы проблема отсутствия официального (влекущего за собой ряд обязательств) статуса у музеев, создаваемых на общественных началах. Важные экспонаты встречаются не только в частных коллекциях, но и, к примеру, в учебных заведениях. Не осознавая их реальную историческую ценность, непрофессиональные «хранители» могут не уберечь это достояние, считают работники музеев. Потому и необходимы полноценный учет и правовое сопровождение, которые обеспечат сохранность всех экспонатов.

Самый, пожалуй, проблемный вопрос – «квартирный». Здания и помещения, в которых размещаются учреждения музейной направленности и, главное, фонды, в большинстве своем не соответствуют не только международным нормам, но и элементарным требованиям бытового характера. Многие музеи сельской местности не отапливаются, некоторые не освещены. О компьютеризации, понятно, речь и вовсе не идет, хотя новые технологии крайне важны. Музейщики настаивают: увлечь детей и молодежь в нынешний век высочайших технологий историей, не имея в арсенале эти самые технологии, становится все сложнее. Ненамного лучше ситуация и в городах. Алла Мельничук рассказала, что все здания, в которых расположены объекты, входящие в состав Тираспольского объединенного музея, являются памятниками истории. Им от 130 до 224 лет. Помещения требуют капитального ремонта. Остро стоит проблема хранения фондов. Президент отметил, что изучал этот вопрос, и обнадежил музейщиков, рассказав, что рассматриваются варианты их размещения.

По поручению Президента в ближайшее время будет сформирован полный перечень проблем, с которыми сталкиваются хранители приднестровской истории, с тем чтобы к их решению можно было подойти системно.

В завершение встречи глава государства выразил благодарность музейным работникам за их вклад в дело сохранения и популяризации приднестровской истории. Лучшим присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры ПМР», вручены грамоты и Благодарственные письма Президента.