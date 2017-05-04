Вадим Красносельский встретился с послом США в Республике Молдова Джеймсом Петтитом.

«Приветствуем ваше стремление к прямым контактам. Накопилось много проблем, но они все решаемы. Главное, чтобы было желание их решать», – подчеркнул глава государства, открывая общение с гослом США.

Джеймс Петтит, в свою очередь, отметил, что США как участник формата «5+2» заинтересованы в диалоге с Приднестровьем. «Мы хотим помогать, способствовать процветанию, улучшению условий жизни в Приднестровье. Но многое зависит не только от нас, но от Молдовы и международных партнеров», – заметил Джеймс Петтит.

Глава посольства США в РМ выразил сожаление о том, что не была достигнута договоренность об очередной встрече в формате «5+2». Также вызывают вопросы темп и отсутствие результатов в переговорном процессе, подчеркнул дипломат.

«Все мы ждем прогресса в переговорном процессе. Несмотря на заверения молдавских политиков о готовности к диалогу, в итоге пересматриваются вопросы, которые долгое время остаются нерешенными. Но мы не теряем на-дежду на прогресс в переговорном процессе», – отметил посол.

Настораживает, по словам Джеймса Петтита, и резкая смена позиций Республики Молдова по ряду уже практически решенных вопросов. В данном контексте посол привел пример взаимного признания документов о высшем образовании.

Особое внимание в ходе встречи было уделено проблематике возможной установки совместного таможенно-пограничного контроля Молдовы и Украины на границе с Приднестровьем. Президент ПМР обстоятельно аргументировал позицию о недопустимости реализации данной деструктивной меры.

Еще одной темой встречи стало открытие в Приднестровье Дней американского кино. «Мы приветствуем проведение фестиваля американского кинематографа в нашей республике. Это хороший культурный контакт», – сказал Вадим Красносельский.