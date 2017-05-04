Ушел из жизни российский космонавт, почетный гражда-нин Тирасполя Виктор Горбатко

На 83-м году жизни скончался известный российский космонавт, дважды Герой Советского Союза, кавалер трёх орденов Ленина, ордена Красной Звезды, обладатель большого количества советских и иностранных наград, почетный гражданин Тирасполя Виктор Васильевич Горбатко.

В 50-е годы прошлого века Виктор Горбатко служил старшим летчиком 86-го гвардейского истребительного авиационного полка 119-й истребительной авиадивизии 48-й воздушной армии Одесского военного округа, который дислоцировался в Тирасполе. В 1960 году был зачислен в отряд космонавтов. В 69-м совершил свой первый полет в космос. Значился под номером 21 в советском отряде космонавтов и 43-м в общемировом списке.

Решением Тираспольского горсовета в 1974 году ему было присвоено звание почетного гражданина Тирасполя. Виктор Васильевич неоднократно посещал столицу Приднестровья. Постоянно интересовался жизнью города и оказывал помощь в решении городских проблем.

Соболезнование родным и близким Виктора Горбатко выразил Президент Приднестровья. Вадим Красносельский подчеркнул: «Приднестровцы гордятся тем, что именно в нашем крае начиналась героическая биография этого незаурядного, мужественного человека, беззаветно преданного Родине и своему профессиональному долгу. Пусть искреннее сопереживание приднестровского народа в эти скорбные дни станет поддержкой родным и близким Виктора Васильевича. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах».