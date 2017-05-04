Солдат Победы

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Федоров принимал участие в боях по освобождению города Дубоссары от немецко-румынских захватчиков в апреле 1944-го. Сегодня он единственный из ныне живущих его освободителей.

Когда началась Великая Отечественная война, Николаю Викторовичу Фёдорову не исполнилось и 16 лет. Он хорошо помнит, как летом 1941 года на подступах к его родному селу Гулянка Красноокнянского района завязался жестокий бой. Дважды село переходило из рук в руки, но удержать его не удалось. При большом перевесе в живой силе и вооружении немецко-румынские захватчики потеснили наши воинские подразделения дальше, на восток. Настали трудные дни для всех жителей села, почувствовавших на себе все «прелести» нового оккупационного порядка. Зверствам и бесчинствам не было предела. Но всему есть начало, и всему есть конец. Весной 1944 года под мощными ударами Красной Армии хвалёные гитлеровские вояки со своими румынскими лакеями бежали на запад.

Николай Викторович Федоров вспоминает далёкий апрель 1944 года. Был только первый день месяца. Он выдался холодным и непогожим. Кружила сильная метель, через два-три шага уже ничего нельзя было увидеть. Неожиданно на окраине села вспыхнула беспорядочная стрельба. Оккупанты стали бежать. Николай, услышав выстрелы, выскочил из дома и увидел военных с оружием в руках. Вначале испугался – не немцы ли? Но, заметив красные звёздочки на шапках солдат, закричал: «Ура! Наши пришли!». Услышав это, изо всех домов, несмотря на непогоду, начали выходить жители села, хлебом-солью встречать своих освободителей.

Когда части Красной Армии вошли в его родное село Гулянку, к нему подошёл командир батальона и спросил, сможет ли он провести советских воинов в Дубоссары. Николай с большой радостью согласился. Время было трудное, все жили очень бедно. На Николае Викторовиче были видавшая виды шапка-ушанка, штаны из мешковины и лапти. Командир велел переодеться в гимнастёрку, выдал шапку со звёздочкой и сапоги. Коля Федоров провёл солдат одного из подразделений Красной Армии в город Дубоссары.

Нелёгким был этот путь. Возле села Васильевка отряд бойцов встретил ожесточённое сопротивление врага и начал окапываться. А когда ранило одного красноармейца, Николай взял его оружие и вместе со всеми отражал вражеские атаки, так же рискуя своей жизнью, как и другие красноармейцы. Когда противник выдохся, батальон полевыми дорогами, через села Афанасьевка и Калиновка, вышел к Дубоссарам. Было утро 12 апреля 1944 года.

Николая Викторовича Федорова, ветерана Великой Отечественной войны, хорошо знают в Дубоссарах и сёлах района. Он принимал участие в Ясско-Кишинёвской операции. Командовал пулемётным расчётом. День 29 августа стал для него памятным. В бою снаряд накрыл весь расчёт. Пять месяцев пролежал он в госпиталях, осколки до сих пор находятся в ноге. А потом – фронт в Белоруссии. За уничтожение немецкой самоходки «Фердинанд» был награждён медалью «За отвагу». Принимал участие в боях в Германии, под Кенигсбергом и на Одере. В Германии он и встретил День Победы.

Николай Викторович Федоров – кавалер ордена Отечественной войны II степени, удостоен многочисленных наград, среди которых медали «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией», две медали «За отвагу».

Инна Влада. г. Дубоссары.