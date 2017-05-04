Имя на борту теплохода

25 мая 1928 года. Гамбург. Внимание жителей этого немецкого города привлёк выходивший из «ковша» одного из местных судостроительных заводов «Schiffswerft & Maschinenfabrik» небольшой пассажирский теплоход.

Сам по себе он гамбургцев, привыкших видеть стальные гиганты, строившиеся в их городе до Первой мировой войны, удивить не мог. Непривычными были начертанные на борту буквы и стяг на корме «новостроя» – красный с серпом и молотом, поднятый на нём двумя днями ранее после завершения ходовых испытаний. В этот день первое построенное после революции для отечественного торгового флота пассажирское судно взяло курс на Одессу. Названо оно было в честь Молдавской АССР, столицей которой с 1929-го по 1940-й был Тирасполь. Чуть позже в строй войдёт однотипный «Молдавии» – «Котовский».

Оба судна строились быстрыми темпами. Например, «Молдавия» заложена была в августе 1927-го, спущена на воду 28 января следующего года и, как уже было сказано выше, вошла в строй 23 мая. Советский Союз тогда остро нуждался в пополнении своего торгового флота, а немецкие судостроители были рады любому заказу, тем более оплачиваемому не в пожираемых инфляцией марках, а в валюте. «Совторгфлот» в то время представлял собой удручающее зрелище. Состоял он из плавающих анахронизмов, как дошедших с царских времён, так и купленных уже в первые годы советской власти за рубежом. Отечественная судостроительная промышленность только начала приходить в себя после пережитой в гражданскую войну разрухи. Да и опыта строительства пассажирских судов (за исключением речных) в России не было. Особенно катастрофичной ситуация была на Чёрном море. В своё время врангелевцами были уведены все более-менее стоящие суда. Что не смогли белогвардейцы тогда увести, было выведено из строя. «Молдавия» и «Котовский» как раз и строились для ЧГМП (Черноморское государственное морское пароходство). Именно небольшие и кургузые на вид, уступающие по всем характеристикам выше обозначенным судам, «Молдавия» и «Котовский» будут первенцами советского пассажирского судоходства на Чёрном море. Обслуживать они будут линию Одесса – Николаев – Херсон – Одесса, а с началом Великой Отечественной войны вместе с большей частью остальных черноморских лайнеров станут санитарными транспортами.

Флаг Красного Креста не спасал. Наоборот, он, как магнит, притягивал к бывшим «пассажирам» геринговских стервятников. Например, при торпедировании немецкой авиацией 7 ноября 1941 года госпитального судна «Армения» погибло порядка 7 тысяч человек. Спастись удалось только восьмерым. Для сравнения, число жертв катастрофы «Титаника» составило 1503 человека. Скорбный же список погибших судов, занимавшихся эвакуацией раненых и мирных жителей, откроет «Молдавия».

14 сентября 1941 года теплоход у Тендровской косы подвергнется налёту немецких пикировщиков. Как правило, о подобных «героических поступках» не принято писать в победных реляциях. Но атаки на советские госпитальные суда – особый случай. О них не просто докладывали. Достоверно известно, что «Молдавию» на свой счёт записали лётчики 77-й эскадры пикирующих бомбардировщиков, которые впоследствии «отличились» и при потоплении на Чёрном море других судов под Красным Крестом. Данная часть была пятой по числу кавалеров Рыцарского креста во всех Люфтваффе…

Атакованной «лаптёжниками» (жаргонное прозвище пикирующих бомбардировщиков Ю-87) и тяжело повреждённой «Молдавии» ничего не оставалось, как выброситься на отмель у Тендры. Большую часть людей с горевшего судна удалось снять. Потери экипажа составили 14 человек. Ранения различной степени тяжести получили 70 пассажиров и 25 моряков. Ранения получил и командовавший судном Павел Сергеевич Алексеев. Впоследствии он станет лоцманом и погибнет в 1942 году при проводке транспортов у Новороссийска. К слову, ещё до гибели «Молдавии» 23 июля 1941 года атаке с воздуха подвергся также переоборудованный в санитарный транспорт «Котовский». Тогда обошлось…

По одному из центральных российских каналов сейчас идёт сериал «Капитанша». Жаль, что современные российские киношники берутся за сценарии, основанные на неправдоподобных, вымышленных историях. А ведь в истории с «Молдавией» была своя «капитанша» – старпом Берта Яковлевна Рапопорт. Впоследствии она станет одной из двух первых женщин – капитанов дальнего плавания не только в нашей стране, но и в мире – в Дальневосточном морском пароходстве в это же время судном «Карл Либкнехт» командовала Анна Ивановна Щетинина. Стоит отметить, что до того, как стать старпомом на «Молдавии», Берта Рапопорт уже побывала в плену. 17 октября 1938 года судно «Катаяма» (где она также была старшим помощником капитана), шедшее с грузом пшеницы из Мариуполя в Ливерпуль, было в международных водах близ Мальты задержано военным кораблём испанских националистов. Вернулся экипаж «Катаямы» на родину спустя восемь месяцев пребывания в лагерях для пленных республиканцев. Примечательно, что в Одессу их вместе с моряками других потопленных и захваченных франкистами советских торговых судов доставит та самая «Армения», о которой шла речь выше.

Что же касается самой «Молдавии», то её восстановление будет признано нецелесообразным. 10 октября 1941 года она будет вычеркнута из списков флота, а в 1947 году разрезана на металл. «Котовский» из-за поломки энергетической установки осенью 1941 года станет плавбазой подводных лодок. В этом качестве он пробудет всю войну. В послевоенное время пройдёт основательный ремонт и будет ещё долгое время обслуживать всё ту же линию Одесса – Николаев – Херсон – Одесса.

Кирилл НЕФЁДОВ.