Посольство музыкального мастерства

В Тирасполе выступили лауреаты XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского. Скрипач Павел Милюков и пианист Сергей Редькин – лауреаты одного из самых престижных в музыкальном мире конкурсов, который имеет статус национального достояния российской музыкальной культуры.

Встреча с музыкантами, обладателями множества почётных званий и наград, вызвала небывалый интерес среди зрителей – ценителей классической музыки. На встречу с прекрасным, пользуясь редкой возможностью насладиться звучанием инструментов и исполнительским мастерством музыкантов такого высокого класса, пришли студенты Приднестровского государственного института искусств, учащиеся музыкальных школ и жители Тирасполя. Зрители приехали и из других городов Приднестровья: Бендер, Первомайска, Днестровска, Слободзеи.

Молодые виртуозы Павел и Сергей признались, что участие в конкурсе им. Чайковского для музыкантов – это мечта жизни. Они её осуществили, и после этого для них началась другая, яркая и насыщенная концертная жизнь.

Павел Милюков окончил аспирантуру Московской консерватории, обучается в Венской консерватории, лауреат и победитель около 20 международных конкурсов. Входит в десятку лучших скрипачей России и сотрудничает с ведущими оркестрами и дирижёрами мира, среди которых такие авторитетные в музыкальном мире величины, как Роберт Канетти и Валерий Гергиев. Под управлением последнего скрипач участвовал в легендарном концерте оркестра в Пальмире в 2016 году, за что был награжден медалью министерства обороны РФ за освобождение Пальмиры и указом Президента России Владимира Путина – Орденом Дружбы.

Сергей Редькин – выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. В 2011 году по направлению Санкт-Петербургского Дома музыки стажировался в Международной фортепианной академии в Италии. Он гастролировал в Германии, Польше, Швейцарии. Сергей – солист Санкт-Петербургского Дома музыки, в программах которого участвует с 2008 года. Среди них – «Музыкальная сборная России», «Река талантов», «Музыка звезд», «Посольство мастерства». Лауреатом III премии XV Международного конкурса имени П.И. Чайковского стал в 2015 году.

Вместе музыканты играют уже пять лет. За это время научились друг друга чувствовать и понимать. Как они говорят, играть вместе – это увлекательный процесс. «Павел – человек со своими идеями. И даже на концерте его посещает вдохновение, и он начинает делать какие-то вещи по-другому. Для меня очень ценно, когда вдруг происходит на сцене что-то новое. Я стараюсь его слушать, и в какой-то степени больше, чем себя», – рассказал Сергей Редькин. Скрипач Павел Милюков уже выступал в Тирасполе. Пианист Сергей Редькин – впервые. До начала концерта российские музыканты смогли выйти на сцену, а Сергей порепетировал на рояле Yamaha Дворца Республики. «Частью моей профессии является умение быстро и грамотно наладить контакт с любым инструментом. С роялем вашего концертного зала это получилось, получится и с публикой, я уверен. Благодаря музыке прекрасных композиторов удается поладить со зрителями», – отметил пианист.

Для тираспольского зрителя они исполнили русскую и зарубежную классическую музыку. Для меломанов звучал популярнейший в XIX веке «Вальс-скерцо» Петра Чайковского. Звучание скрипки и рояля – подлинное искусство от российского дуэта. Лёгкость и стремительность движений – виртуозное владение инструментами. Скрипка, на которой играет Павел, – работа мастера по изготовлению смычковых инструментов XVII века Антонио Гварнери. Не каждому скрипачу в его творческой жизни выпадает такая возможность. «Мне повезло играть на этом инструменте, который нашли специально для меня. Уже более 300 лет скрипка радует слух меломанов. Это большая редкость – увидеть инструмент такого уровня, а тем более играть. Мне повезло вдвойне. Я играю на ней четвёртый год», – сказал Павел Милюков.

Для второго отделения концерта Павел Милюков выбрал вторую скрипичную сонату Мориса Равеля и «Поэму» Шоссона. Павел говорит, что французская музыка красивая, это как импрессионизм в живописи: «Французскую музыку этого периода и направления знают меньше, я подумал, почему бы не исполнить её?». Пианист Сергей Редькин рассказывает, что редкий его концерт обходится без музыки Рахманинова – это всегда удовольствие исполнять её. На тираспольской сцене звучали виртуозные переложения Сергея Рахманинова двух пьес Крейслера «Муки любви» и «Радость любви». Об исполнении пианиста говорят, что он извлекает кристально чистые звуки из инструмента. Сергей подтверждает, что слышал в свой адрес, что у него свой узнаваемый стиль исполнения на фортепиано. «Я с детства за роялем и люблю его звуки. Занимаясь в детстве, я всегда старался играть так, чтобы мне самому нравилось и было красиво. Через какое-то время я стал действительно слышать в свой адрес такие вещи, что звук – это одна из моих отличительных характеристик», – отметил Сергей Редькин.

Приветствуя российских музыкантов, начальник госслужбы по культуре и историческому наследию Мария Кырмыз отметила, что все с нетерпением ждали этого удивительного вечера и предвкушали прекрасную музыку в исполнении лауреатов международных конкурсов Павла Милюкова и Сергея Редькина. Она поблагодарила организаторов концерта: Санкт-Петербургский Дом музыки – за его проект «Посольство мастерства» и представительство Россотрудничества в Республике Молдова – за удивительную возможность прикоснуться к талантливому исполнительскому мастерству артистов, которым рукоплескала публика в концертных залах многих стран мира. После выступления зрители долго не отпускали музыкантов и отмечали, что это событие оставит яркий след в культурной жизни Приднестровья.

Проект «Посольство мастерства» проводится с 2012 года и включает в себя гастроли молодых музыкантов и солистов, а также ведущих музыкантов в зарубежных странах. В 2016 году состоялось 60 концертов в 22 странах мира. Такие результаты в течение двух лет впечатляют и свидетельствуют о колоссальном потенциале проекта. В его творческой географии своё достойное место заняла и столица Приднестровья.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА.