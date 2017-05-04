Смачно в «Смаке» на Бородинке

Проголодавшимся сюда лучше не заходить. Глаза разбегаются, и хочется всего и сразу.

Ароматы свежей выпечки моментально берут тебя в плен, и ты готов на многое, лишь бы перепробовать если не все, то большую часть того, что предлагают витрины. А уж им есть что предложить, поверьте! Заходишь в тираспольский продовольственный магазин «Смак» с мини-пекарней, который расположился на первом этаже торгового предприятия на Бородинке, и по левую сторону видишь соблазнительные торты и пирожные. Свежие кондитерские изделия привозятся каждое утро в «Смак» из Бендер. А по правую сторону видим не менее аппетитную выпечку из пекарни. Здесь вертуты, плацинды со сладкой и соленой начинкой, сосиски в тесте… Все готовится у покупателей на глазах – пекарня расположена за стеклом. Пока выбираешь, что заказать, или ждешь своей очереди, наблюдаешь за ловкими движениями поваров, как они умело работают с тестом. Это какая-то магия. Уйти отсюда с пустыми руками просто невозможно. Здесь самый настоящий рай для лакомок, взрослых и малышей. Незаменимое место для тех, кто хочет побаловать себя и свою семью чем-то вкусным и свежим к чаю. Здесь выпекают также хлеб, а очередь за ним с самого утра. Но на этом сюрпризы от открытого несколько месяцев назад на Бородинке «Смака» не заканчиваются. Стоит заглянуть на второй этаж, и там вы окунетесь в атмосферу кафе быстрого питания европейского уровня. И об этом чуть подробней уже сейчас.

Поднимаясь, мысленно отмечаю уютный интерьер кафе. Не пафосный, но достойный. Располагающий к естественности, а не чопорности, когда боишься сесть, повернуться, задеть приборы, сделать что-нибудь не так. За столиками разместились посетители – компания молодых людей и несколько семей с детьми. Пиццу отсюда наша семья уже пробовала: как-то сын принес ее домой, и она «улетела» в тот же вечер. А рассказ многих жителей района об открывшемся недавно кафе привлек мое журналистское внимание. Оказывается, все, что заказывают гости-посетители, здешние повара готовят при вас на первой в Приднестровье открытой кухне. Любопытство, разумеется, берет верх, и вот я здесь. Знакомлюсь с сотрудниками кафе и рассматриваю эту самую кухню, наделавшую немало шума среди завсегдатаев тираспольских заведений общественного питания.

Здороваюсь с улыбчивыми ребятами, сотрудниками открытой кухни. Андрей Грабовенко, старший бармен, тут же приходит мне на помощь. Рассказывает, что здесь трудится сплоченная команда, а все сотрудники с большим опытом работы не только в Приднестровье, но и в разных европейских городах. Оттуда и привезены полезные знания и непривычные пока для нашего края традиции заведений быстрого питания. Оказывается, первая в республике открытая кухня «Смака» на Бородинке не единственная изюминка кафе. Здесь, в одном месте, собрано все самое популярное и любимое среди современных посетителей: итальянское, японское и кебаб-меню. Когда в кафе приходят большой компанией, рассказывает Андрей Грабовенко, каждый находит для себя блюдо по вкусу. И теперь не нужно ехать ни в Кишинев, ни в Одессу, чтобы отведать все то, что предлагает сегодня тираспольский «Смак»: и роллы, и пиццу, и суши, и наггетсы…

Столики расположены так, чтобы была видна либо открытая кухня, либо улицы Тирасполя – через окна второго этажа. Когда наступает вечер, и город зажигает огни, здесь особенно уютно расположиться у окна. Наблюдать за жизнью на улице и думать о чем-то своем, если ты пришел в кафе один. По рассказу Андрея, их посещают совершенно разные гости: и бизнесмены, и компании молодых людей, и романтические пары, и семьи с детьми. И ко всем персонал заведения находит подход, потому что свою работу не только знает, но и любит. Кроме того, любое блюдо можно заказать по телефону с доставкой прямо на дом. Ведь сегодня, когда с каждый днем скорости нашей жизни набирают обороты, время на приготовление еды не всегда остается.

Конечно, отдельно хочется сказать об открытой кухне. Беседую с Ингой Солодовников, администратором кафе-магазина. Спрашиваю: идея сделать такую кухню у нас – дань моде, желание развлечь посетителей или нечто другое? Инга отвечает, не задумываясь: «В первую очередь, это сделано, чтобы был прямой контакт с клиентами. Чтобы они увидели, как наши повара готовят, из каких продуктов и в каких условиях. Мы стремились достичь именно этой близости заказчика и повара. Открытая кухня сложнее, чем закрытая. Поварам первое время приходится перестраиваться психологически – ведь за их работой наблюдают десятки глаз. Это ответственно. И в то же время это своего рода шоу для посетителей, это очень интересно для них. К тому же к заведению у клиентов появляется большее доверие: все открыто, все на виду. У нас всегда чисто, каждый день на кухне наводится порядок, и не раз. Мы готовим наши блюда из свежайших продуктов высокого качества. Мы не используем заготовок, тесто растягивается вручную перед приготовлением самой пиццы. Салаты также готовятся непосредственно перед подачей гостю. Меня часто спрашивают, какое блюдо самое любимое у меня в «Смаке». Но они все вкусные, каждое стоит попробовать. А цены мы стремимся делать максимально невысокими, конкурентоспособными». Потому здесь каждый сотрудник выполняет свою задачу, делает это умело, качественно и быстро. Здесь работают профессионалы. Каждый находится на своем месте, при этом дополняя работу коллег.

Пока я в сопровождении доброжелательного персонала совершала экскурсию по новому «Смаку», в кафе заходили новые и новые гости. Благодарю сотрудников за уделенное мне внимание и напоследок спрашиваю Андрея Грабовенко, какая главная изюминка их кафе. «Конечно, это наша вкусная, всегда свежая и разнообразная кухня», – гордо улыбаясь, отвечает старший бармен.

Татьяна АСТАХОВА-СИНХАНИ.

Фото автора.