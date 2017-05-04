Удивительный край – горная Абхазия

Зимние пейзажи, закаты, рассветы, ели и озёра – вполне привычные для нас виды, за исключением одного, что всё это на фоне гор.

Разнообразие и красота удивительной природы и гор Абхазии представлены в одной фотовыставке уже известного в Приднестровье фотографа-путешественника Тенгиза Тарбы.

Автор работ – создатель проекта «Горная Абхазия», уникального собрания горных фотопейзажей этой страны, которые уже могли увидеть приднестровцы. В этот раз, развёрнутая в Официальном представительстве Республики Абхазия в Приднестровье, экспозиция получила название «Горная Абхазия. Времена года». Выставка посвящена 24-й годовщине со дня образования министерства иностранных дел этого государства.

Абхазия – это знаменитые курорты в субтропической климатической зоне Гагры и Пицунда, море и горный массив, который занимает 62% всей территории страны. Для абхазов горы – святые места, рассказал Полномочный представитель Республики Абхазия в Приднестровье Александр Ватаман.

За 7 лет Тенгиз Тарба побывал с фотоэкспедициями во всех районах Абхазии и заснял самые красивые и удивительные места. Они и вошли в серию «Горная Абхазия. Времена года». Это 55 фотографий урочищ, полян, плоскогорья, долин рек, озер, горных склонов и хребтов.

Посмотреть фотовыставку и поздравить сотрудников представительства с днем образования абхазского внешнеполитического ведомства пришли представители Администрации Президента, Правительства, руководители министерств и ведомств, Центризбиркома, деятели культуры и искусств, руководители общественных организаций и представители бизнес-сообщества, друзья и коллеги.

«Никогда не была в Абхазии, но посещала выставки, они впечатляют. У нас другая природа, другой народ, но люди они тоже прекрасные, хозяйственники, такие же, как и у нас», – поделилась впечатлениями замдекана по научной работе экономического факультета ПГУ им. Т.Г. Шевченко Ирина Толмачёва.

В Тирасполе это вторая выставка абхазского фотографа, первая была два года назад. По словам Александра Ватамана, уже возникла идея по организации следующей выставки. Готовится новый цикл фотографий, материал для этого есть – Тенгиз Тарба весной побывал в горах и в пещерах. В будущем в представительстве Абхазии планируют представить выставки и других фотомастеров. Ознакомиться с богатейшим историческим, культурным и духовным наследием братской республики через фотографию можно будет совсем скоро.

Ирина ГЕРАСИМОВА.