Музей для полуночников

Приходилось ли вам поздним вечером или ночью бывать в музее? В минувшую субботу у жителей и гостей Бендер такая возможность появилась, и ею не преминули воспользоваться.

Открыв двери для полуночников, один день Приднестровский государственный художественный музей работал до 24.00. Акцию провели в преддверии Международного дня музеев, который ежегодно отмечается 18 мая.

Здесь экспонаты не оживали, как в известной комедии «Ночь в музее», но было много интересного. Каждый выставочный зал был наполнен творчеством. Картины раскрывали свои тайны. Экскурсоводы рассказывали об истории создания и приобретения музеем двух картин с выставки «Начало» в прошлом веке, о живописных приёмах их авторов.

Тех, кто ещё не ознакомился с фарфором прошлых лет, приветствовала выставка «От Мейссена до Шемякина». В кофейне, под которую преобразовали один из залов, можно было выпить ароматный напиток из «мейссенского фарфора» (пластиковые стаканчики обёрнуты в бумагу с надписью: «Бодрящий кофе от Мейссена»). А художник Олег Болтнев учил посетителей рисовать крепким бодрящим напитком. Картины получились с лёгким глянцем и чудесным ароматом. Надо сказать, что кофе раскрыл художественные способности посетителей разных возрастов, рисовали как взрослые, так и дети.

В другом зале за мольбертами расположились студенты Бендерского высшего художественного колледжа – карандашом и графитом создавали желающим портреты. Пока будущие художники писали с натуры, в соседнем помещении была представлена выставка карандашных портретов ветерана Великой Отечественной войны, члена союза художников ПМР Михаила Кислицкого, посвящённая 90-летнему юбилею автора. Нашлось в музее место и для буккроссинга, где можно было взять книгу для прочтения. Рядом свои работы в технике батик представила художник Маргарита Хилинская. Расписные шарфы из натурального шёлка и картины из него же приковали к себе внимание женской половины. Увлекла всех театральная гостиная. У актёров не было заранее подготовленного сценария, выученной пьесы, только лишь импровизация, участниками которой становились и сами зрители. Финальным аккордом мероприятия стало огненное шоу. Несмотря на дождь, оно всё же состоялось и вызвало бурю эмоций.

Отдельным счастливчикам в эту ночь особенно повезло. Они получили не только массу впечатлений, но и унесли с собой произведения искусства – копии гравюр немецкого художника Альбрехта Дюрера XVI века, роспись по тканям Людмилы Сумашевской, фотоработу председателя cоюза фотохудожников Александра Паламаря, статуэтки, победив в розыгрыше художественной лотереи.

Музей посетила начальник госслужбы по культуре и историческому наследию Мария Кырмыз, которая отметила, что к мировой традиции проведения ночи в музее теперь присоединились и мы. Пожелала, чтобы проект стал постоянным и собирал большое количество посетителей. Мария Кырмыз также поздравила сотрудников музея с профессиональным праздником: «Переоценить роль музея в современном обществе сложно. Он занимается большим спектром направлений в своей деятельности: это и воспитание духовного и нравственного, сохранение культурно-исторического наследия. Музей – это память общества. Именно в фондах учреждения хранятся все самые ценные для нас художественные, изобразительные, декоративно-прикладные, скульптурные предметы», – добавила глава ведомства.

Впечатлениями от ночного посещения музея поделились горожане:

Екатерина Гургурова: «Мы всегда с завистью смотрели, как в больших городах проводят такие мероприятия. Всё очень интересно. Приятно, что у нас в музее есть такие творческие люди. Среди посетителей много молодёжи, что не может не радовать. Смотрели, как пишут портреты. Подошли к книговороту, заинтересовалась стихами Батюшкова, возьму почитать».

Дмитрий, 11 лет: «Я раньше бывал в нашем музее, но в такой поздний вечер я с мамой оказался впервые. Это очень необычно и интересно – за окном темно, все готовятся ко сну, а мы ходим по музейным залам, слушаем экскурсоводов, рассматриваем картины и экспонаты. Больше всего мне понравилось арт-кафе – любой может почувствовать себя художником, а краски использует очень необычные – крепкий кофе. Мы участвовали в лотерее, жаль, что ничего не выиграли. Удивительным было огненное шоу, да ещё под проливным дождем».

Надежда ПИРОГОВА, г. Бендеры.