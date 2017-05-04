У нас снимают детское кино

Олег Пушняк на базе компании ООО «Центр Импульс-6» снял первый в Приднестровье короткометражный художественный фильм детского юмористического киножурнала «Чехарда». И, как знать, может быть, с этого первого шага начнется собственная история кино в нашей республике.

На самом деле, автором и режиссером Олегом Пушняком и его командой снято три фильма. Первый из них форматом в 30 минут уже был показан в культурно-просветительском центре ПГУ, куда на просмотр приглашали ребят целыми классами. А 1 апреля этого года фильм показали по ТВ ПМР. Еще два фильма – «Пародист» и «100% скидка» – уже отсняты, но еще не собраны. Они ждут монтажа и озвучки. Своим третьим фильмом создатели планируют напомнить аудитории об утраченном жанре музыкальной детской комедии, в котором в свое время были сняты любимые всеми советскими детьми «Приключения Петрова и Васечкина».

Кино, созданное Олегом Пушняком, по всем критериям можно назвать профессиональным. Его курирование проходило на государственном уровне. Во Дворце Республики был проведен официальный кастинг детей. Два месяца с ребятами занимались специалисты из ПГУ и актеры нашего театра. И тем более ценен этот проект, что является национальным. Ведь сегодня все чаще и чаще наша республика смело заявляет о своей идентичности миру: спектаклями, спортивными достижениями, товарами. Теперь к визитной карточке Приднестровья добавилось еще и первое детское игровое кино, снятое у нас нашими же профессионалами. «Мы в детском художественном кино в Приднестровье не только первопроходцы, бока отбившие, но и мясо потерявшие. Наш первый, уже собранный, фильм не стыдно показать и на Первом российском телеканале. Дальше хотим выходить на систематику. Делать и короткие фильмы для телевидения, и полный метр снимать. Наше кино с удовольствием посмотрят не только дома», – делится планами на будущее Олег Пушняк.

Спрашиваю у собеседника, достаточные ли в Приднестровье для съемок профессионального кино технические возможности, и слышу ответ: «У нас получилось!». Олегом Евгеньевичем был отобран для сотрудничества один оператор из пяти. Всего же в съемках было задействовано 35 детей-актеров, 15 взрослых, пять операторов, два звукооператора и два мастера по свету. Юрий Кожокарь, главный оператор фильма, умело сработал в технике постановочного кино, где масса нюансов. А работа с детьми – отдельная история вообще. Оператор сразу понял: если с двух дублей не получается отснять мизансцену, дальше нужно либо «тормозить», либо переключаться на другое. «Работать» много дублей подряд, как взрослый актер, ребенок не сможет, каким бы талантливым он ни был. Юрий это сразу понял и делал так, чтобы какие-то технические проблемы, невыставленный свет, например, не тормозили процесс», – делится рабочими моментами Олег Пушняк.

Первый фильм – «Ассоциативная память». Зрителям это название понятно, ведь данное кино рассчитано на детскую аудиторию старше 11 лет. Когда по ТВ ПМР транслировали фильм, Олег Евгеньевич пригласил на просмотр доктора искусствоведения, нескольких актрис и своих детей. Взрослые после показа дали положительную оценку работе. А дети во время просмотра смеялись – лучшей оценки и быть не может. Если говорить о сюжете фильма, то он таков. Мальчику, отличнику по всем предметам, не хватает совсем немного, чтобы дотянуть до «пятерки» и по немецкому языку. Добрая учительница старается помочь ученику, наталкивая его на ассоциативное запоминание немецких слов. Но однажды он попадает в передрягу, когда не успевает выспаться и приходит на уроки сонным. И, как назло, в этот день заболевает учитель немецкого, а ей на замену приходит очень строгий педагог из дисциплинарной школы. То, как развиваются события после, – оставим «за кадром». Скажу только, что в фильме немало «вкусных», смешных, словно «подсмотренных» из жизни эпизодов, которые смогли и меня, давно взрослую, рассмешить. Например, когда два друга устраивают дома бой. Один из мальчиков бросает в другого носками, промахивается, и носки повисают на стенке, прилипнув к ней. Или еще такой момент: главный герой, засидевшись допоздна за просмотром фильма, засыпает на диване. Мама тормошит его и спрашивает, как же теперь постелить. Ребенок, не открывая глаз, перекатывается, «бревнышком» падает с дивана на пол и говорит ей: «Стели!». Думаю, для многих родителей ситуация узнаваемая.

Смотрела фильм и ловила себя на мысли, что снявшиеся в этом кино маленькие и большие актеры мне визуально знакомы. Предполагаю, что ребята до съемок в кино занимались в театральных студиях. И – угадываю. Олег Евгеньевич признается: «Самая большая проблема сплеталась с самым большим выигрышем. Каждый ребенок посещал 2-3 студии, каждый был талантлив, схватывали все на полуслове. Но сложность состояла в том, чтобы собрать всех для съемок вовремя, независимо от занятости. Это тоже был для нас громадный опыт. Однажды я услышал, как об этой проблеме говорит Грачевский: только диктатом можно добиться дисциплины. Заключается договор, и в определенное время ребенок должен быть на съемочной площадке».

В фильме есть сцены, снятые в классе, квартире и даже в кадетской школе. Так вышло, что Максим Романов, играющий главного героя Гошу, поступил в РКШИ имени Ф.Э. Дзержинского, что в Бендерах. И создатели фильма решили: сама фортуна привела их в кадетскую школу. Олег Пушняк снова приоткрывает занавес: «Мы пожертвовали плотностью фильма, его напряженностью, чтобы семеро ребят из эпизодических ролей вышли на второстепенные. Так хотели, чтобы эти дети были не мельком. Ведь перед съемками мы проводили двухмесячные курсы, несмотря на то, что дети очень талантливые. Но театральная и кинопостановка, как говорят в Одессе, две большие разницы. Работа на камеру – это очень сложно и для взрослого человека». Пока снималось кино, дети подросли, голоса изменились. Потому озвучивали героев другие ребята – с похожими голосами. В фильме есть своего рода переходной кадр, где «голоса» героев в стиле рэп с юмором рассказывают, за кого они говорят.

При съемках «Ассоциативной памяти» возникало немало казусных ситуаций, смешных сцен. И приходилось ждать по 5 минут, пока дети не насмеются. «Иной раз показываешь ребенку, что и как он должен сыграть, и он как таракашка на мате корчится от смеха, – улыбается Олег Пушняк. – Съемочная площадка – это интересно! Вот приходит ребенок и говорит: «Олег Евгеньевич, у Вас машина горит!». Я выбегаю в шоке на улицу, а у машины просто «горят» фары… Это незабываемо!».

Планов у моего собеседника – океан. В будущем планирует показывать фильмы большей аудитории и отслеживать реакцию зрителей: в какие моменты они смеются. Ведь так делают и начинающие, и маститые режиссеры во всем мире. При этом Олег Евгеньевич признается, что он, считая «Ералаш» выигрышной формой, нарочито отошел от этой модели: «Мы не хотим повторять известный всем «Ералаш» и быть простой копией. Мы не имеем права на это, потому что дерзаем называться первым национальным проектом. Вы не представляете, как, несмотря на все сложности, интересно создавать кино! Отходить, смотреть со стороны на то, что вышло. И подходить снова. Пока не получится настоящий фильм».

…Провожаю своего собеседника и думаю, как здорово, что в Приднестровье есть люди, которые не боятся дерзать, которые готовы горы свернуть, только чтобы мечта их стала явью.

Мила ИВАНОВА.