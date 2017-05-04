Советы доктора

Согласно официальной статистике, 30% населения планеты имеет проблемы со зрением. В основном, в группе риска – люди, чья работа связана с вредным производством и длительными зрительными нагрузками (работа с мелкими деталями, за компьютером, чтение и др.). Немалую роль играет и наследственность.

Можно ли остановить этот процесс? Специалисты считают: многое зависит от нас самих. За советами мы обратились к врачу-офтальмологу городской поликлиники № 3 Наталье Лапиковой.

Необходимо помнить, что время непрерывной работы за компьютером должно составлять не более 1-1,5 часа. В перерывах в течение 3-5 минут устраивайте физкультпаузы: совершайте различные движения глазами (вверх, вниз, по диагонали). Фокусируйте зрение на близком предмете, затем переводите взгляд вдаль. Часто и интенсивно моргайте глазами в течение нескольких секунд. При первых признаках утомления сделайте массаж: прикройте теплыми ладонями веки, слегка погладьте и надавите на глазные яблоки.

Любителям почитать книгу в положении лежа или в транспорте следует знать, что такое восприятие текста очень вредно для глаз. Поскольку пережимаются сосуды шеи, которые поставляют кровь и кислород к мозгу, а глаза из-за «танцующего текста» вынуждены напрягаться в 5 раз сильнее, что создает дополнительную нагрузку на них. Сколиоз тоже может стать причиной ухудшения зрения, поэтому следите за своей осанкой. Кстати, занятия спортом укрепляют зрение и помогают восстановить его остроту на начальных этапах развития. Лицам с проблемами зрения стоит отдать предпочтение тем видам физической активности, где необходима постоянная фокусировка глаз — теннис, бадминтон, пинг-понг.

Не забывайте и о правильном питании: включите в меню достаточное количество зелени, листовые овощи, желто-оранжевые фрукты, темно-зеленые овощи, растительные масла, орехи, рыбные блюда, бобовые, молочные продукты, яйца. В напитках предпочтение отдавайте зеленому и фруктовому чаям.

В солнечную погоду защищайте глаза от ультрафиолета: носите очки с надежным UV-фильтром или любые стеклянные. Очки с затемненными линзами, но без UV-защиты крайне вредят зрению. Поэтому внимательно подходите к их выбору. Как можно раньше приучайте детей к солнцезащитным очкам.

Соблюдение таких простых рекомендаций позволит вам и вашим близким избежать проблем со зрением и сохранить его остроту на долгие годы.

Будьте здоровы!