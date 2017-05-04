Отдыхаем вместе

ДНИ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

21 мая, 15.00, Дворец Республики – фортепианный концерт Денизы Драгой.

22 мая, 11.00, клуб «Ветеран», г. Тирасполь – концерт «Сохраним память навсегда».

24 мая, 10.00, центральная библиотека, г. Тирасполь – праздник «Слов славянских золотая россыпь».

24 мая, 16.00, г. Григориополь, центральная площадь – концерт «И было слово…».

24 мая, 16.00, г. Слободзея, РДК – программа «Славянские мелодии».

24 мая, 17.30, г. Дубоссары, сквер у городского фонтана – славянские чтения «… Лишь слово певучее вечно…».

24 мая, 18.00, г. Рыбница, летняя эстрада – концерт народного самодеятельного коллектива – оркестра русских народных инструментов «Пока язык храним и в славе зреет свет – мечтам предела нет!».

24 мая, 18.00, Дворец Республики – концерт народной артистки РФ Надежды Крыгиной и солистов государственного академического ансамбля народных инструментов им. Л. Зыкиной «Россия».

25 мая, 18.00, Дворец Республики – симфонический концерт «Любимые страницы русской музыки», закрытие XXII концертного сезона ГСО ПМР.

26 мая, 18.00, КДЦ «Шелковик», г. Бендеры – концерт народного вокального ансамбля «Сперанца».

ДРАМТЕАТР им. Н.С. АРОНЕЦКОЙ

21 мая, 10.00 – «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (театр кукол).

21 мая, 11.00 – «Жили-были…» (сценическая версия О. Прохоровой).

21 мая, 17.00 – «Помолвка в стиле…» (Жан Ануй).

27 мая, 10.00 – «Колобок» (театр кукол).

27 мая, 11.00 – «Скоморошина» (А. Пушкин).

27 мая, 17.00 – «Дом на Петербургской стороне» (П. Каратыгин).

КОНЦЕРТЫ, ПРЕМЬЕРЫ

21 мая, 19.30, ДК им. П. Ткаченко, г. Бендеры – концерт-реквием, посвященный Дню памяти жертв СПИДа.

23 мая, музей Ф.И. Жарчинского, г. Каменка – 35-летие со дня открытия музея.

24 мая, 17.00, КДЦ «Шелковик», г. Бендеры – представление циркового коллектива «Шари-Вари» с участием детских коллективов к окончанию учебного года.

24 мая, 18.00, ДК «Энергетик», г. Днестровск – праздничный концерт «Город мой», посвященный Дню города.

25 мая, кинотеатр «Тирасполь», кинотеатр им. Горького (г. Бендеры) – премьера фильма «Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки» 3D (16+).

27 мая, 16.00, филиал РМЦ «Юность» г. Рыбница – театральный спектакль «Буратино».

СПОРТ

20 мая, 11.00, ДЮСШ села Суклея – первенство ПМР по спортивной гимнастике.

20 мая, 11.00, СДЮШОР гимнастики и акробатики, г. Тирасполь – чемпионат ПМР по спортивной акробатике, прыжкам на батуте и акробатической дорожке.

20-21 мая, республиканский стадион – матчи лиги Приднестровья по мини-футболу.

21 мая, 11.00, СДЮШОР-2 г. Бендеры – матч всех звезд приднестровского баскетбола.