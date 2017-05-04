Как студенты весну провожали

В народе встречают весну ярким праздником Масленицы. Студенты ПГУ затеяли еще одну замечательную традицию – провожать весну!

Общеуниверситетский патриотический слет «Приднестровская весна-2017» прошел с 19 по 21 мая на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Сэнэтатя» уже в четвертый раз.

Организатором праздника неизменно выступает Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко в рамках Года студента. Шанс поехать в лагерь на три дня получили только самые активные студенты, не имеющие проблем с учебой, – впереди же сессия! Восемь утра – время раннее, однако пора разбивать лагерь! Палаточный городок, костер, песни под гитару – эта романтика знакома всем со студенческих времен. Лучше всех палаточный городок удалось организовать команде естественно-географического факультета, за что и получили «десятку» – им-то не впервой сталкиваться с походными условиями. Кстати, организаторы подготовили для студентов множество конкурсов, и действия команд оценивали по десятибалльной системе.

Затем знатоки истории прошли квест «Дорогами Победы», в котором равных не было студентам факультета общественных наук. Вообще удивления победители в тематических конкурсах не принесли: кто бы сомневался, что в конкурсе быта и уюта победит чисто девичий коллектив педфака?

19 мая, сразу после торжественного открытия лагеря, делегация университета выехала к Кицканскому плацдарму для возложения цветов. А после ужина молодые таланты собрались на конкурс патриотической песни. Судьи посчитали самой проникновенной композицию географов. В продолжение вечерних посиделок ребята пели хором случайно выбранные песни в своеобразном «патриотическом караоке». Завершила вечер акция «Свеча Памяти», которая прошла на берегу Днестра в память о героях войны.

Утро второго дня любого слета – всегда самое сложное. Быстренько отойти ото сна студентам помог спортивный флешмоб «Бодрое утро», который разбудил весь лагерь в восемь часов. Настал черед спортивных соревнований. Военно-спортивную полосу препятствий выиграли студенты «эконома», в волейболе и перетягивании канатов первыми оказались студенты-физкультурники, а первенство по бадминтону досталось представителям инженерно-технического института ПГУ.

На третий день слета, 21 мая, студенческим командам предстояло попробовать себя в качестве поэтов-песенников, ведь проходил конкурс на лучший проект гимна лагеря «Приднестровская весна». Кто-то легко, а кто-то с трудом рифмовал приходящие на ум строки. Получалось, может быть, и наивно, зато искренне и от души! «Когда закончится пора студенческой веселой жизни, слет «Приднестровская весна» оставит в нас любовь к Отчизне!» – звучали строки гимна на торжественной церемонии закрытия.

В патриотическом слете участвовали как студенты, так и молодые преподаватели. «Атмосфера лагеря «Сэнэтатя» из года в год радует своей энергией, среди этого роя чувствуешь себя вечно молодым, – делится с нами молодой преподаватель филологического факультета ПГУ им. Т.Г. Шевченко Роман Галатонов. – За три дня спал, наверное, один час, однако усталости ни в одном глазу! Что касается выступлений, то мы заняли несколько призовых мест, могли выиграть в стрельбе, но в последний момент потерпели неудачу и не особо расстроились». Не забываем, что главное не победа, а дружба!

По итогам «Приднестровской весны» первое место поделили экономический и естественно-географический факультеты. «В патриотическом слете принимали участие ректорские и президентские стипендиаты, а также ребята, которые активно участвуют в жизни университета, – подчеркнула проректор по молодёжной политике ПГУ Валентина Ени. – В свободное от патриотических конкурсов время все играли в бадминтон и волейбол. У ребят было хорошее настроение, они поладили между собой».

Новая неделя – новые заботы, и студенты возвращаются к учебе, как раз к непростым зачетам. Однако все с нетерпением ждут следующего года, когда можно будет снова возвратиться в лагерь «Сэнэтатя» и спеть гимн «Приднестровской весны».

Андрей ПАВЛЕНКО.

Фото: http://spsu.ru