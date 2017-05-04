Спасатель на дорогах

Чемодан упакован, билет куплен – и можно отправляться в дорогу. Но прежде чем погрузиться в мягкое кресло самолёта, нужно добраться до аэропорта. А это ещё час езды в маршрутном автобусе, где можно помечтать, предвкушая долгожданный отпуск.

Позади остались шумный город, дачные посёлки, поля… и тут машина заглохла. Водитель заглянул под капот и изрёк: «Всё, приехали!». И после этой фразы как карточный домик посыпались все мои мечты об отдыхе. Но все же на свой самолет я успела.

И я поняла, что не только от водителя зависит моя дорога к морю, но и от автослесаря, который готовит транспортное средство к рейсу. А занятие это ответственное. Если какой-то болтик поверхностно открутится, то отвалится колесо, и машина перевернётся. «Кто несёт ответственность? С кого спросят? С меня, конечно! Так что профессия требует внимательности», – рассуждает мой собеседник, автослесарь тираспольского предприятия «Король» Роман Чебан. Фирма занимается перевозкой пассажиров комфортабельными автобусами и микроавтобусами в любом направлении. В гараже предприятия больше 20 автобусов. Все они в обслуживании Романа. Ежедневно по графику он проводит технический осмотр и ремонт транспортных средств.

Роман рассказывает, что знает вверенные ему машины хорошо – изучил их до винтика, поэтому диагностику автомобиля можно провести очень быстро. Это, к слову, и стало решающим в его трудовой судьбе. Однажды ему позвонил отец, который работал на этом же предприятии водителем, и попросил помочь с ремонтом рейсового автобуса. Вместе они быстро устранили поломку, и машина смогла вновь выйти на маршрут. Способность молодого парня заметил директор Михаил Кырнац. Он подошёл и предложил работать на автопредприятии. Несмотря на предстоящие госэкзамены и защиту диплома, парень решился. Окончив инженерно-технический институт Приднестровского университета по специальности «Технология машиностроения», Роман дипломированным специалистом приступил к работе.

Побежали его трудовые дни с плановыми техосмотрами, ремонтами моторов, коробок передач, колёс, заменой подшипников, колодок, масла, фильтров, покраской кузова – всё должен уметь делать автослесарь. Выявление неисправности – 50% работы по ее устранению. Для этого нужны аналитический склад ума и хорошая память, поскольку важно отлично знать расположение деталей и нюансы их закрепления. Внимательность, аккуратность, ответственность – основные качества хорошего мастера, от качественной работы которого зависит жизнь людей.

Бывали случаи, когда Роман выезжал на дежурной машине ремонтировать застрявший в пути автобус. Если не получалось на месте устранить поломку, то буксиром транспортировал маршрутку на предприятие. Однажды, рассказал Роман, возвращался из Каменки и увидел на дороге машину с включёнными аварийными огнями: «Остановился, поинтересовался у автолюбителя, какая нужна помощь. Оказалось, что у водителя не было домкрата, а у меня он всегда собой, как и необходимый набор инструментов. Вместе мы поменяли спущенное колесо. И он, и я продолжили свой путь». Ну чем не спасатель на дорогах?! Если учесть слова Романа о том, что водитель мог стоять на дороге много часов – мало кто останавливается и выручает в таких случаях.

Иногда автослесарю нужно работать в достаточно сжатые сроки, чтобы не сбить график движения автобусов. Так было с маршруткой «Кишинёв-Тирасполь». Позвонил водитель и сообщил, что загремел подшипник. «Я понял, в чём причина, и подготовил необходимый инструмент. Как только автобус въехал на территорию, я приступил к работе. В запасе было всего 30 минут – машина должна была отправляться по расписанию в следующий рейс, а я справился за 20».

Машины для Романа – страсть с детства. Первый двигатель грузового автомобиля ГАЗ-66 Роман собрал школьником. Наблюдал, как отец и дед его чинили, а потом повторил. Сначала разобрал, изучил строение и всё с точностью собрал, чем удивил родню.

При наличии документа о высшем образовании парень не боится работать руками, говорит, что в жизни ко всему надо идти планомерно. Будучи студентом, он получал от родителей 100 рублей в неделю. Их надо было распределить на транспортные расходы из села Коротное, откуда родом, и на обеды в студенческой столовой. «Я такой человек, что если поставил цель, то её добиваюсь. Всегда готов брать и делать», – отмечает Роман. Он вполне доволен, что не только смог получить образование, к которому подошёл со всей ответственностью, но и нашёл работу. Сам себя обеспечивает и свою семью – супругу и недавно родившегося сына.

«Я чувствую, что иду в правильном направлении, и уже заработал авторитет в коллективе. Встречаю иногда по городу одногруппников, разговариваем, интересуемся успехами друг друга. Кто в Москве, кто в поисках работы, а кто-то перебивается случайными заработками. То, что так сложилось у меня, – это моё желание и помощь директора, который увидел во мне способности и поверил в меня», – отмечает автослесарь. Его успехи в профессии в прошлом году ко Дню работника автомобильного транспорта и дорожного хозяйства были отмечены грамотой министерства промышленности и регионального развития.

На свой самолёт я всё же успела – завести автобус нашему водителю помог молодой человек, который остановился, видя переполошённых пассажиров. Возможно, он такой же отзывчивый и ответственный автослесарь, как Роман Чебан.

От редакции. Стать автослесарем или автомехаником можно, получив специальность в Тираспольских аграрно-техническом и промышленно-строительном, а также в Слободзейском и Каменском политехнических техникумах.

Ирина Герасимова.