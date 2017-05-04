Товарооборот растет

По сравнению с первыми четырьмя месяцами минувшего года нашей республики чуть увеличился – на 1%. В январе-апреле он составил 482 миллиона долларов, тогда как год назад это было 478 миллионов.

По статистике государственного таможенного комитета, Приднестровье, как и в прошлые годы, больше импортирует, чем экспортирует. Импорт – это 65% всего товарооборота, а экспорт – 35%.

Если, впрочем, говорить об импорте, то более половины его сегодня приходится на российский природный газ.

Приднестровский экспорт за прошедшие четыре месяца составил почти 170 миллионов долларов. Больше всего товаров и услуг наша республика отправила в соседнюю Молдову. Это ровно две пятых всех поставок, а в цифрах – 68,2 миллиона долларов.

Второе место в географии приднестровского экспорта устойчиво пока занимает Европейский союз. Его доля составила в январе-апреле 31%, или 52,6 миллиона долларов.

Если говорить о том, какие государства ЕС являются главными потребителями нашей продукции, то здесь надо выделить в первую очередь «большую тройку», куда входят Румыния, Италия и ФРГ. Поставки в эти страны достигают трех четвертей приднестровского экспорта в Евросоюз.

Есть еще группа европейских стран, играющих хоть и не такую значительную, но всё же заметную роль в нашем экспорте. Это Польша, Чехия, Словакия, Болгария, Литва и Латвия, а также Франция и Великобритания.

Поставки, в свою очередь, в государства Евразийского экономического союза составили за первые четыре месяца 21,5 миллиона долларов. Это существенно (на 9 миллионов) больше, чем в таком же периоде прошлого года.

Главным торговым партнером нашей республики в ЕЭС, естественно, была и остается Россия. На нее в январе-апреле пришлось почти 20 миллионов долларов приднестровского экспорта. Доля наших поставок в РФ в нынешнем году довольно заметно увеличилась, и будет хорошо, если эта тенденция сохранится.

Несмотря на все политические перипетии, растут и поставки из ПМР на Украину. В первые четыре месяца 2016 года они составили 15 миллионов долларов, сейчас – более 24.

На эти четыре направления – Россию, Украину, Молдову и ЕС – приходится в общей сложности более 97% приднестровского экспорта. И доля восточных рынков в этих процентах увеличивается.

Несколько слов о том, что ПМР поставляет за рубеж. В страны СНГ идут продовольственные товары и сырье, металлургическая и машиностроительная продукция, продукция химической промышленности. В государствах же дальнего зарубежья, кроме металлов и изделий из них, востребованы прежде всего товары приднестровской легкой промышленности.

Владимир Горский.