Там кипела вода от разрывов снарядов…

В Дубоссарах почтили память погибших в майские дни 1992 года защитников Приднестровья и мирных жителей.

25 лет назад, в мае 1992 года, силовые структуры Республики Молдова развернули очередные военные действия, чтобы захватить Дубоссары и разделить таким образом республику на части. В ходе боев погибло 39 человек – 24 защитника республики и 15 гражданских лиц. Было разрушено много зданий и жилых домов. Проводилась массовая эвакуация населения. Самые ожесточенные кровавые бои шли в районе плотины Дубоссарской ГЭС.

В Дубоссарах мероприятия в память о погибших начались с шествия колонны дубоссарцев и представителей других городов республики с площади Победы на Мемориал Воинской Славы. Затем все проследовали к памятному знаку, установленному в укрепрайоне плотины Дубоссарской ГЭС, где прошел митинг-реквием.

20 мая 1992 года на этом месте при защите Дубоссар пали смертью храбрых члены экипажа БТР-70 Сергей Дигоран, Анатолий Зиманов, Дариел Паерели, Федор Чернавский, казаки союза днестровских казаков Сергей Агатьев, Григорий Брагарчук, Александр Кралев, Сергей Кротов, гвардейцы Юрий Бойцов, Александр Волошенко, ополченцы Алексей Митител, Александр Погребниченко, Игорь Яценко.

Обращаясь ко всем присутствующим, глава госадминистрации Руслан Чабан отметил: «Мы жили мирно, дружно и счастливо. Но кому-то не нравилась наша жизнь, и мы знаем кому. Националисты Молдовы решили навязать свой порядок. Когда мы стали сопротивляться, они начали расстреливать наших людей, наши города. И как всегда бывает в истории, в самые трудные моменты на защиту родной земли, родного дома встали самые отважные, мужественные и верные сыновья и дочери. Мы были вместе. На помощь пришли жители других районов республики из регионов нашей бывшей большой страны. Нам удалось выстоять. Но слишком дорогой ценой мы заплатили за мирную жизнь. Невозможно восполнить потерю родных и близких…». Войсковой атаман Черноморского казачьего войска Игорь Небейголова заверил, что казаки будут передавать память о подвиге защитников Приднестровья молодому поколению.

Перед участниками митинга выступили председатель ОО «Дубоссарский союз «Память» Галина Тимонова и мать Юрия Бойцова, тираспольчанина, погибшего в укрепрайоне, Вера Бойцова.

Глава госадминистрации Руслан Чабан отметил, что в Дубоссарах проводятся мероприятия по увековечению памяти погибших защитников Приднестровья, кроме этого, в ближайшее время планируется проведение совещания с участием общественных организаций по реализации данных мероприятий.

В память о павших в майские дни 1992 года защитниках Приднестровья и мирных жителях была объявлена минута молчания. По погибшим была отслужена лития. К памятному знаку дубоссарцы и гости города возложили цветы и венки.

Инна Влада.г. Дубоссары.