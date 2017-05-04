Об исполнении поручений

Председатель Правительства провел совещание по вопросу исполнения протокольных поручений, данных в ходе посещения Дубоссарского района. В работе приняли участие вице-премьеры и руководители ряда министерств и ведомств.

Напомним, глава Правительства Александр Мартынов вместе с заместителем Алексеем Цурканом в конце марта посетили Дубоссарский район и город Дубоссары.

«В ходе данных встреч обозначены актуальные проблемы, вопросы были разносторонние. Мы собрались с целью подведения итогов, что было сделано и что предстоит сделать», – обозначил премьер.

По словам главы Правительства, рабочие поездки в районах республики позволяют лучше увидеть проблемы и поиски путей их решения.

Проблема водоснабжения – одна из самых острых в районе. В рамках визита правительственной делегации дубоссарцы высказали просьбу упростить проведение проверки и замены приборов учета поставки воды. Данную процедуру жители предлагают провести по аналогии с электро- и газоснабжением.

«Сегодня действует система, по которой владелец прибора учета имеет возможность оформить договор с организацией, по которому прибор передается на техническое пользование водоснабжающей организации с последующей бесплатной его заменой», – пояснил министр промышленности и регионального развития Николай Глига.

По данному вопросу Александр Мартынов поручил провести дополнительные встречи с привлечением всех заинтересованных лиц для выработки консолидированной позиции.

Говорили в ходе визита в Дубоссары и о водоснабжении в селах Боска и Новый Гоян. По словам Николая Глиги, эти населенные пункты будут включены в государственную программу. В настоящее время она находится на рассмотрении в высшем законодательном органе. После ее принятия со следующего года начнется работа по проведению воды в селах.

В свою очередь министр по соцзащите и труду Елена Куличенко доложила о разрешении вопросов социальной сферы. Так, председатель Ново-Комиссарского сельского Совета озвучил проблему учета стажа людям, работавшим в сельскохозяйственных производственных кооперативах.

«При начислении пенсии не был учтен стаж за периоды, когда не производилась плата части единого социального налога и страховых взносов в государственный пенсионный фонд», – ознакомила с ситуацией министр. При этом для подтверждения стажа необходимы не только трудовая книжка, но и факт уплаты указанных взносов. На основе запрошенной информации министерством было выявлено, что отчисления работниками не были произведены. Елена Куличенко подчеркнула, что вина в этом случае ложится на работодателей.

Восстановить социальную справедливость предлагает глава Правительства выплатой частичной компенсации.

В ходе рабочего совещания министр сельского хозяйства и природных ресурсов Ефимий Коваль доложил о выплате паевых гражданам, работавшим в колхозе села Дубово. В настоящее время уже разработана соответствующая законодательная инициатива. После ее принятия с 1 декабря текущего года работники смогут получить паевые средства при стаже не менее 15 лет.

Также в рамках совещания была заслушана информация по вопросам упрощения отчетности в общественных организациях, закрепления местных карьеров Дубоссарского района за администрациями сел с целью разрешения проблем ремонта сельских дорог, упорядочения процедур геодезии, о механизме предоставления пастбищ для выпаса скота.

Дальнейшая работа по разрешению вопросов, озвученных в ходе поездки в Дубоссары, будет проводиться Правительством совместно с министерствами и госадминистрацией.

Система здравоохранения нуждается в изменении

В рамках Концепции бюджетной и налоговой политики презентовали раздел по здравоохранению. На встрече присутствовали премьер Александр Мартынов, члены Правительства, парламентарии, представители Счетной палаты, а также врачи городских и районных больниц республики.

Министр здравоохранения Андрей Гуранда привел статистику медицинских показателей. Так, наибольшая смертность в республике вызвана болезнями злокачественных образований, органов пищеварения и кровообращения.

К слову, на 100 тысяч приднестровцев приходится 37 врачей, в России – 45, а на Украине всего 31 медработник. Количество медсестер в республике на 10 тысяч человек составляет 112, что выше по сравнению с Белоруссией, Казахстаном и Россией.

Экономические показатели в отрасли говорят о следующем: затраты за 2016 год составляли 4,9% от ВВП. Большая часть из них была израсходована на оплату труда медработникам – 87%, на предметы снабжения (лекарства, питание, содержание автотранспорта, мягкий инвентарь) – 11%, а на капитальные вложения – всего лишь 0,18%.

По словам министра, для улучшения ситуации необходимо развитие нормативно-правовой базы системы здравоохранения, внедрение современных подходов к кадровому обеспечению отрасли, укрепление материально-технической базы медучреждений и др.

В свою очередь Александр Мартынов отметил необходимость корректировки зарплат медицинским работникам.

«Если уровень оплаты труда медиков будет оставаться на том уровне, на котором он сегодня, у нас ничего не получится, потому что не будет врачей в Приднестровье», – высказал мнение премьер.

В ходе обсуждения предлагали перейти к нормативно-подушевому финансированию, так называемому «глобальному бюджету». Речь идет о предоставлении большей самостоятельности медучреждениям.

«Вопрос автономности медицинских учреждений и перехода от сметного финансирования к прямой дотации, которая будет рассчитана на основании прямых подушевых нормативов, – это путь в правильном направлении», – подчеркнул Александр Мартынов.

По итогам презентации глава Правительства поручил создать рабочую группу с включением министров, депутатов Верховного Совета и врачей городских и районных больниц, а также руководителей частных клиник. Возглавит ее министр экономического развития Сергей Оболоник. Среди главных задач, стоящих перед рабочей группой, – разработка «дорожной карты» по реформам медицины и системы обязательного медицинского страхования.

Анна ДИОРДИЕВА.