Праздник финансистов

На минувшей неделе работники финансовой системы Приднестровья отметили профессиональный праздник.

В приветственном слове премьер-министр Александр Мартынов отметил, что жизнь государства невозможно представить без эффективно работающего министерства финансов.

Он обратил внимание на те непростые задачи, которые ставятся сегодня перед ведомством. Среди них – реформа бюджетного процесса, принятие главного финансового документа и Концепции бюджетной и налоговой политики на среднесрочную перспективу.

«Мы надеемся на ваш профессионализм, мы верим в каждого из вас. Без вашего профессионализма, уважаемые коллеги, ничего не получится», – сказал глава Правительства.

Поздравила коллег министр финансов Ирина Молоканова, которая поблагодарила ветеранов отрасли: «Они совершили настоящий трудовой подвиг, потому что в тяжелейших условиях создавали основы финансовой системы республики».

В ходе торжественного мероприятия ряду сотрудников вручили государственные награды.

Мария Николаева.