Таково было веление долга

Парканы – знаковое для республики место. В 1992 году жители села внесли весомую лепту в дело защиты Приднестровья. Ещё раньше, в 1990-м, твердая, непоколебимая позиция сельчан предопределила проведение здесь I съезда депутатов всех уровней, сформировавшего основу будущей приднестровской государственности.

И вот, спустя четверть века, в историческом Доме культуры с. Парканы на торжественном собрании по случаю 25-й годовщины со дня перехода первого отдельного инженерно-саперного батальона под юрисдикцию ПМР состоялась встреча поколений – основателей и защитников республики и их духовных преемников.

18 мая 1992 года офицеры и прапорщики 115-го отдельного инженерно-саперного ордена Богдана Хмельницкого батальона 14-й армии приняли судьбоносное решение выступить на защиту интересов и независимости Приднестровья. В дальнейшем их примеру последовали и другие российские военнослужащие.

То было хорошо обдуманное, взвешенное решение. В настоящее время батальоном командует Валентин Коробов. Он напомнил, какие события предшествовали вооруженной агрессии против ПМР. Начиная с 1989 года, в Молдавии началась масштабная националистическая кампания. Принятие дискриминационных законов, форсированная румынизация с перспективой вхождения в состав Румынии, избиение, травля несогласных – всё это, шаг за шагом, убеждало приднестровцев в необходимости защитить свои права собственными силами. Создав Приднестровское государство, жители края сделали всё, чтобы оградить себя от рецидивов коричневой чумы. Для нас, потомков победителей фашизма, тех, кто весной 1944 года был спасен советскими воинами-освободителями от ужасов немецко-румынской оккупации, возврат к политике и практике национализма, тотальная румынизация, разрыв с Россией, всем Русским миром, были абсолютно немыслимым явлением. Вот что заставило приднестровцев сплотиться, дать отпор агрессору.

Военнослужащие инженерно-саперного батальона 14-й армии нашли в себе силы встать на защиту мирных жителей, тех светлых общечеловеческих идеалов, которые отстаивали граждане молодого государства. От сапёров не могли укрыться те методы, которыми «единая и неделимая Молдова» наводила конституционный порядок.

19 июня лязг гусениц, свист пуль, залпы орудий нарушили мирную жизнь бендерчан, унесли сотни человеческих жизней. И если бы не организованный отпор защитников города, не вмешательство миротворцев, последствия борьбы «за территориальную целостность» могли быть ещё более тяжелыми.

За проявленные стойкость и мужество в боевых действиях по защите ПМР 65 военнослужащих инженерно-саперного батальона награждены медалью «Защитнику Приднестровья». На знамени батальона можно видеть высшую награду – Орден Республики. А в день празднования 25-й годовщины перехода под юрисдикцию ПМР было объявлено о присвоении подразделению почетного наименования «Первый гвардейский отдельный инженерно-саперный парканский батальон Вооруженных сил ПМР». Гвардейскую ленту командиру 1-го отдельного инженерно-саперного батальона майору Коробову вручил Президент Вадим Красносельский.

Люди, внесшие личный вклад в дело защиты приднестровской государственности и прав её граждан, – Игорь Дудкевич, Михаил Кириченко, Владимир Шалагинов – были награждены орденом «За заслуги» II степени.

Выступая, Президент отметил, что офицеры инженерно-саперного батальона принимали в 1992 году крайне непростое для военного человека решение. Они брали на себя большую ответственность, прекрасно зная о последствиях. Но таково было веление долга – отстоять мир на берегах Днестра.

«Что происходит сегодня? – задается вопросом глава государства. – Казалось бы, времени было достаточно, чтобы осознали содеянное те, кто совершал акты агрессии против Приднестровья, кто пытался решить вопрос силовым путем, навести так называемый конституционный порядок на нашей земле. Но сегодня мало что поменялось. Мы являемся свидетелями односторонних недружественных действий со стороны Молдовы. Недавно задержали российского офицера в аэропорту Кишинева, допрашивали, забрали личные вещи, награды. Опасные действия. Еще один факт: решение Конституционного суда РМ о том, что восстановление территориальной целостности Молдовы возможно, в том числе, и военным путем. А президент Молдовы Игорь Додон, комментируя намерение выставить посты на территории Украины, сказал, что у единого государства должна быть единая граница. Странное заявление. Я уже неоднократно говорил, что приднестровский народ не против единой Молдовы, но только без Приднестровья. Наша республика ни дня не находилась в составе Молдовы как современного государства. Наш исторический путь определен референдумом 2006 года, определен народом».

Вадим Красносельский подчеркнул: «Мы мирное государство и хотим мирно жить с нашими соседями, развивать нашу экономику, культуру, гуманитарную сферу, быть свободными и счастливыми».

В то же время, демонстрируя свое исключительное миролюбие, приднестровцы являются наследниками славной военной истории. Наша земля обильно полита кровью российских солдат, а сегодняшние миротворцы продолжают ратный подвиг своих дедов и отцов, тех, кто отстаивал эти рубежи, постоянно находясь на острие столкновения Запада и Востока. Особый геополитический статус, по мысли Президента, и предопределил судьбу Приднестровья как «территории геополитических разломов, столкновения западного и восточного векторов». Но, конечно, все мы ждем, когда «военный период истории завершится, и на приднестровской земле начнется история счастья, мира и любви».

О преемственности традиций и поколений говорил первый Президент ПМР Игорь Смирнов. По сути, Приднестровское государство своим примером являет связь между эпохами, не порывая и с тем лучшим, что было в советское время. Это, в первую очередь, человечное отношение друг к другу, отсутствие дискриминации по языковому и национальному признакам. «Вот за что мы боролись и что должны передать следующим поколениям».

Игорь Дудкевич, командовавший инженерно-саперным батальоном в 1992 году, рассказал, что в подразделении на тот момент служили представители 29 национальностей. При этом в многонациональном воинском коллективе не было никаких проявлений шовинизма, как нет и никогда не было его в Приднестровье. Таким образом, выбор военных в каком-то смысле был предопределен.

«Переход парканского инженерно-саперного батальона под юрисдикцию ПМР – это не просто один из эпизодов нашей истории, это событие в масштабах всего государства, – бодрым голосом, не прибегая к помощи микрофона, рапортовал Михаил Кириченко, один из создателей народного ополчения. – И я горжусь, что дожил до этого дня и вижу вас в этом историческом зале».

Николай Феч.