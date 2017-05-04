Марафон здоровья

Государственная служба СМИ ПМР совместно с сотрудниками министерства внутренних дел провели ряд спортивных мероприятий.

Сплоченная спортивная команда двух ведомств с удовольствием участвует не только в марафоне, но и в еженедельной общей физической подготовке. В начале мая специалисты госслужбы СМИ, журналисты Первого Приднестровского телеканала и «Приднестровской газеты» приняли участие в оздоровительном марафоне, организованном МВД ПМР. Он будет проводиться в течение шести недель. Чтобы принять в нём участие, необходимо сфотографировать себя во время занятий спортом, выложить фото в специальном альбоме в группе «Утренний FRESH» «ВКонтакте» и добавить в описании к нему хэштег #ЗОЖигайз. Авторы лучших фотографий получат подарки: абонементы на посещение тренажёрных залов, занятия с персональными тренерами и многое другое.

Фото: Госслужба СМИ